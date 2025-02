Une année d’études à Marseille : l’IFA offre des bourses aux Algériens

Après le succès de la biennale franco-algérienne du design, l’Institut français d’Algérie revient dans un nouveau communiqué pour annoncer le lancement de l’appel à candidature pour un nouveau programme de bourses.

L’Institut français d’Algérie s’associe avec l’école des beaux-arts de Marseille pour proposer des bourses d’études dans le domaine du design aux étudiants algériens désireux de renforcer leurs parcours.

Un an de résidence à Marseille : l’IFA annonce un nouveau programme de bourses pour les Algériens

Dans un nouveau communiqué, rendu public en ce lundi 17 février 2025, l’Institut français d’Algérie, en collaboration avec l’école des beaux-arts de Marseille, annonce le lancement de son programme de bourses dédié aux étudiants algériens dans le domaine du design.

Ces bourses font suite à la biennale franco-algérienne du design précédemment organisée par l’IFA. Le programme est proposé, pour une durée d’un an, aux étudiants désireux de rejoindre l’École en 2ᵉ année ou en M1.

« Après le succès de la Biennale franco-algérienne de design, DZIGN24, L’Institut français d’Algérie et l’École des Beaux-Arts de Marseille s’associent pour proposer deux bourses d’étude à des étudiants algériens, en option design« , indique l’Institut français d’Algérie dans son communiqué.

L’appel à candidature ouvert jusqu’au 19 mars 2025

Ce programme offre la possibilité d’étudier le design en France. Dans ce sillage, deux bourses exceptionnelles seront offertes à deux lauréats à la fin du processus de sélection. Les candidats doivent répondre aux critères d’éligibilité annoncés par l’IFA.

Parmi ces critères, les candidats non francophones doivent faire preuve d’un minimum de compréhension et d’écriture de la langue française. En effet, le minimum requis est le test de connaissance (TCF) du français au niveau B2. Par ailleurs, les candidats disposant d’un diplôme d’études en langue française (DELF) niveau B2 sont dispensés de la présentation du TCF.

Dans son communiqué, l’Institut français d’Algérie annonce que l’appel à candidatures est ouvert jusqu’au 19 mars 2025. Les étudiants algériens intéressés par ce nouveau programme de bourses peuvent postuler via la plateforme Campus Art (cliquer ici).

Créée en 1952 par des artistes, l’École des beaux-arts de Marseille est l’une des plus grandes et des plus anciennes institutions d’arts publics de France. Elle se situe dans un campus universitaire scientifique et culturel. L’école est inscrite dans le schéma de l’enseignement européen et délivre des crédits (ECTS) qui permettent des passerelles entre les formations supérieures.

L’essentiel de l’article :

Deux étudiants algériens en design auront l’opportunité de suivre une formation d’un an à l’École des Beaux-Arts de Marseille, l’une des plus prestigieuses écoles d’art de France ;

Les candidats doivent justifier d’un niveau de français B2, soit par la présentation du test de connaissance du français (TCF), soit par la possession du diplôme d’études en langue française (DELF) de niveau B2 ;

Les étudiants intéressés ont jusqu’au 20 mars 2025 pour déposer leur dossier de candidature sur la plateforme Campus Art.

