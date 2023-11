Une allocation pour les pères de familles et les chômeurs de plus de 60 ans dès 2024

Les personnes âgées de 60 ans et celles vivant avec des besoins spéciaux sont sur le point de bénéficier d’une nouvelle allocation, visant à améliorer leurs conditions de vie. Cette initiative, introduite par le gouvernement, s’inscrit dans un cadre de soutien aux catégories sociales dépourvues de revenus, notamment les familles et les individus de plus de soixante ans.

En effet, le gouvernement a pris la décision de mettre en place une allocation destinée aux groupes sociaux les plus vulnérables, notamment les familles et les personnes âgées de plus de 60 ans, ainsi que les personnes en situation de handicap remplissant les critères spécifiques. Cette subvention sera gérée par le ministère de la Solidarité Nationale, sous la supervision de l’Agence de Développement Social.

Selon les dispositions du projet de loi de finances pour l’année 2024, à travers l’article 118, cette mesure est mise en place dans le cadre de l’application des directives des autorités publiques concernant la nécessité d’harmoniser les textes réglementaires. Son objectif est de cibler les catégories défavorisées et d’améliorer les conditions de vie des bénéficiaires concernés, tout en préservant leur pouvoir d’achat.

Actuellement, cette subvention est encadrée par les dispositions du décret exécutif n°94-366 du 24 octobre 1994, qui met en œuvre les dispositions de l’article 22 du décret législatif n°94-08 du 15 Dhoul-Hijjah 1414 correspondant au 26 mai 1994, portant budget complémentaire de l’année 1994, ainsi que le décret exécutif n°03-45 du 17 Dhoul-Qi’dah 1423 correspondant au 19 janvier 2003, qui définit les modalités d’application des dispositions de l’article 7 de la loi n°02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002, relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées.

Les bénéficiaires et les critères d’éligibilité

La subvention vise principalement à soutenir les familles démunies, les personnes âgées de plus de soixante ans, ainsi que les personnes vivant avec un handicap. Cependant, pour bénéficier de cette aide financière, les candidats doivent répondre à des critères spécifiques définis par les autorités compétentes.

Les personnes qui veulent bénéficier de cette allocation, doivent suivre une procédure bien précise pour la demander. Il est essentiel de se renseigner auprès des services sociaux locaux ou de l’Agence de Développement Social pour connaître les détails de la démarche à suivre. Une assistance peut être fournie pour faciliter le processus, car l’objectif est de rendre cette aide accessible aux personnes dans le besoin.

La subvention est également conçue pour protéger le pouvoir d’achat des bénéficiaires. Avec l’augmentation des coûts de la vie, il est essentiel de veiller à ce que les personnes les plus vulnérables de la société puissent subvenir à leurs besoins de base. La subvention peut aider à atténuer l’impact de l’inflation et à maintenir un niveau de vie décent.