Une Algérienne et sa fille tuées dans un attentat à la voiture-bélier en Allemagne

Le samedi 15 février, la communauté de Munich pleurait la perte tragique d’Amel, une femme de 37 ans, et de sa fille de 2 ans, Hafsa. Les deux victimes ont succombé à leurs blessures 24 heures après avoir été percutées dans un attentat à la voiture-bélier survenu deux jours plus tôt. Le drame s’est déroulé en plein centre de Munich, où Amel et sa fille prenaient part à une manifestation du syndicat Verdi, un événement marquant de la solidarité sociale.

Attentat à la voiture-bélier à Munich : Amel et sa fille Hafsa succombent à leurs blessures

Amel se trouvait en fin de cortège avec sa petite Hafsa installée dans une poussette lorsqu’un véhicule a foncé sur la foule. L’assaillant a ainsi percuté de plein fouet les manifestants qui se trouvaient sur son passage. La scène choquante, immortalisée par des photographes présents sur place, montre une poussette renversée au sol : celle de Hafsa. Le bilan est lourd, avec 37 blessés en plus des deux victimes mortelles.

Dans un entretien exclusif accordé au Süddeutsche Zeitung, le mari de la victime, qui a choisi de rester anonyme, a partagé son témoignage dévasté. Amel, originaire d’Algérie, était arrivée en Allemagne à l’âge de quatre ans. Après des études en protection de l’environnement, elle avait fait carrière dans la fonction publique de Munich, où elle travaillait depuis 2017 en tant qu’ingénieure et était responsable du secteur d’assainissement de la ville.

Les proches d’Amel et Hafsa ont ainsi publié un communiqué demandant que leur mort ne soit pas utilisée pour attiser la haine ou alimenter des fins politiques. « Amel était une militante pour la justice. Elle se battait pour la solidarité, l’égalité, et luttait contre la xénophobie et l’exclusion », a souligné la famille. Ils ont insisté sur l’importance pour Amel de transmettre ces valeurs à sa fille Hafsa, dont la perte prématurée laisse un vide insupportable.

Attentat à Munich : Le mari d’Amel exprime sa gratitude et son deuil, Verdi adresse ses condoléances

Le mari d’Amel, âgé de 38 ans, a tenu à exprimer sa gratitude envers les médecins, infirmiers, et psychologues qui ont apporté leur soutien dans ces moments dramatiques. « Nous avons cru jusqu’au dernier moment qu’elle pourrait survivre. Mais maintenant, nous sommes dévastés, choqués et profondément attristés par cette perte insurmontable », a-t-il déclaré.

Le syndicat Verdi, auquel Amel appartenait, a réagi dans un communiqué, adressant ses condoléances à la famille endeuillée. « Nos pensées vont à la famille et aux proches d’Amel et Hafsa. Nous sommes profondément touchés par cette tragédie et nous partageons leur douleur », a ainsi affirmé le syndicat, soulignant le dévouement et l’engagement d’Amel pour des causes sociales.

Cette tragédie vient une nouvelle fois rappeler la vulnérabilité des civils face à la violence aveugle. Les autorités poursuivent leur enquête pour identifier les motivations de l’assaillant et déterminer les circonstances exactes de cet acte odieux.

