Une Algérienne développe un robot pour accompagner les enfants autistes

De plus en plus d’Algériens s’intéressent au monde de la robotique et de l’intelligence artificielle. Nous l’avons déjà vu ensemble, dans les colonnes d’Algérie360, plusieurs Algériens réussissent à remporter les plus prestigieuses compétitions grâce à leurs innovations.

En parlant d’innovation, cette Algérienne a réussi à faire preuve de créativité et utiliser l’intelligence artificielle pour répondre à un besoin fondamental de la société algérienne, notamment celui qui concerne l’accompagnement des enfants autistes.

Un robot interactif dédié aux enfants autistes

Ce projet est développé par l’Algérienne Dounya Boughambouz et son équipe. Cette dernière est la fondatrice de l’académie Robokids, qui est une école pour enfants dans le domaine de la robotique, qui suit un programme d’enseignement international répondant aux normes aux USA et au Canada.

L’initiative de Dounya Boughambouz vise à permettre aux enfants souffrant d’autisme de s’exprimer, de développer leurs compétences et d’interagir avec ce robot. Cette invention fait appel à des programmes, algériens, adaptés en fonction de l’âge de l’enfant en question.

Dans une vidéo de Maghreb Voices, Dounya explique que cet appareil est doté de capteurs permettant de déterminer l’état émotionnel. Ce robot permet aux enfants autistes d’apprendre et de faire connaissances avec leurs émotions et sentiments.

Un autre point fort de ce robot est sa capacité d’assister à des cours, les enregistrer et les transmettre pour en direct à l’enfant. Le programme permet aussi aux enfants autistes d’apprendre des notions de la programmation robotique et de l’IA.

Dans la vidéo, Dounya Boughambouz explique que son équipe travaille toujours sur le développement et amélioration de ce robot, afin de proposer un meilleur accompagnement des enfants autistes.

