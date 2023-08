Une Algérienne décroche la 1re place du concours international de récitation du Coran en Malaisie

Une Algérienne décroche la première place du concours international de récitation et mémorisation du saint Coran. En effet, pour la 63ᵉ édition du Malaysia’s International Quran Contest, concours international récitation et mémorisation du saint Coran, tenu en Malaisie, une Algérienne s’est illustrée et a hérité de la première place.

Il s’agit de Anfal Chaïma Tebani, représentante de l’Algérie dans ce concours et qui a réussi lors de cet événement avec brio. Originaire de la wilaya de M’sila, Anfal Chaïma Tebani a été gratifiée des meilleures notes du jury malaisien.



Les félicitations du ministre des Affaires Religieuses

Première du concours international de récitation et mémorisation du saint Coran, Anfal Chaïma Tebali a été félicitée par le ministre des Affaires Religieuses et des Wakfs.

LIRE AUSSI : La gendarmerie détermine les formes passibles d’une amende de l’usage de téléphone au volant

Ainsi, sur la page Facebook du ministère, le ministre Youcef Belmehdi a écrit, « Félicitations à Anfal Chaïma Tebali pour avoir décroché la première place du concours international récitation et mémorisation du saint Coran en Malaisie », lit-on.