Une algérienne de Djelfa parmi les 100 meilleurs enseignants du monde

Il n’est secret pour personne que l’Algérie dispose d’un potentiel humain fort. Que cela concerne l’innovation, la recherche scientifiques ou l’éducation, les Algériens ont souvent honorer leur pays lors des compétitions et concours internationaux.

C’est le cas par exemple d’une professeure d’anglais qui a réussi à décrocher le prix mondial de l’enseignant pour l’année 2021, autrement appelé le Global teacher Award 2021. Il s’agit de Kheira Zahout, une enseignante au collège Mokhtar Khedhiri de la wilaya de Djelfa.

En effet, C’est l’organisation mondiale AKs education awards dont le siège social se trouve dans la capitale de l’Inde, New Delhi, qui a honoré à distance la candidate algérienne, en raison des restrictions sanitaires. L’organisation s’intéresse aux recherches et projets éducatifs à travers tous les pays du monde, en organisant des concours entre des candidats issus de différentes nationalités.

Pour cette année, C’est une Algérienne s’est d’instigué des 26000 autres candidats de 110 pays. En effet, le projet de Kheira Zahout est non seulement original et intéressant, mais aussi d’actualité et innovant. Il s’agit de l’enseignement à distance à l’ère du coronavirus et de la fermeture des établissements scolaires.

Intitulé : Developing growth mindset by using technology, le projet de l’enseignante algérienne porte sur le développement de l’esprit des élèves à travers l’utilisation des technologies d’information et de communication, et ce, en procédant à la création d’un club éducatif virtuel.

L’enseignante algérienne honorée dans la wilaya de Djelfa

Outre cette distinction qui vient enrichir le CV de Kheira Zahout, cette dernière a déjà participé à d’autres évènements et concours. En 2020, elle a reçu le prix “International Expert Teacher » de la part de Microsoft « Education ».

Pour conclure, Kheira Zahout a été honoré mardi dernier, 16 novembre, par le directeur de l’éducation de la wilaya de Djelfa, Nabil Achour, lors d’une cérémonie de remise de prix qui a réuni différents enseignants et membres de la direction de l’éducation de la wilaya de susmentionée.