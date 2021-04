Une agresseuse de femmes arrêtée par la police à M’sila

Les éléments de la police de la wilaya de M’sila ont mené une opération comme on en voit rarement, cette dernière s’est soldée par l’arrestation d’une trentenaire. Cette femme a semé la terreur dans les quartiers de la ville. Usant de violence, elle n’avait aucun scrupule à agresser des femmes dans la rue, et à les dépouiller de leurs bijoux.

C’est dans le cadre de la lutte contre toute forme de criminalité que les éléments de la sureté de la wilaya de M’sila ont pu conclure l’affaire concernant une jeune femme âgée de 31 ans. La mise en cause qui a été arrêtée par les policiers est accusée d’avoir agressé plusieurs femmes au niveau des quartiers de M’sila, et cela, en les délestant violemment de leurs bijoux et de leur argent.

Une arrestation en temps record

Les faits de cette affaire remonteraient au moment les éléments de la sureté de la wilaya de M’sila ont reçu des appels de plusieurs victimes de sexe féminin. Ces dernières ont affirmé avoir été agressées au milieu de la voie publique par une femme qui les a dépouillé de leur argent et de leur or. Plusieurs femmes ont déposé plainte à l’encontre de cette criminelle.

Suite aux réclamations de ces citoyennes, les éléments de la police de la wilaya de M’sila ont pris en charge cette affaire. Les enquêteurs de la police ont très efficacement exploité les informations dévoilées par les victimes de cette agresseuse. Cela les a mené à identifier la mise en cause et à procéder à son arrestation dans un laps de temps très court, affirme le média arabophone Al Bilad.

Suite à son arrestation par la police, l’accusée âgée de 31 ans a été présentée devant le procureur de la république près le tribunal de M’sila, avant de comparaitre devant le juge d’instruction. L’agresseuse se trouve actuellement en détention au niveau de l’établissement pénitentiaire de la wilaya de M’sila.