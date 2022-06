Une affaire de falsification fait tomber le maire de Hassi Messaoud

La fraude et la falsification sont deux délits très courants, et les cas se font de plus en plus nombreux. Cela attise encore plus l’intérêt quand les suspects font partie des élus, ou des responsables d’institutions publiques.

C’est le cas de cette affaire, dans laquelle le juge d’instruction près du tribunal de Hassi Messaoud a ordonné le dépôt d’un élu de la mairie de Hassi Messaoud et de 5 autres employés dont trois préposés à la détention provisoire.

Selon ce que rapporte le média Ennahar, les employés ainsi que l’élu ont été retenus pendant longtemps au tribunal de Hassi Messaoud. En effet dans le cadre de l’audience, ils y étaient présent dans la nuit du jeudi au vendredi.

L’affaire ne serait pas indépendante, et pourrait être reliées à d’autres cas de fraudes et de falsifications. D’autres élus seront dans ce cas convoqués afin d’approfondir l’enquête.

Sujet du BAC : un député lourdement condamné à El Oued

Malgré la mise en place de nombreuses mesures par le gouvernement dans le but de réguler le déroulement des épreuves liées au BAC, il y a eu beaucoup de cas de triches et de fraudes.

C’est ce qui s’est passé dans l’affaire du député d’El Oued : Abdenacer Ardjoune. Il a essayé d’obtenir à sa fille les réponses de son examen de mathématiques, qui a eu lieu le 7 juin 2022.

De plus , il n’était pas seul mais accompagné de trois complices : un chef de brigade par intérim de le gendarmerie, un directeur d’une école primaire et une autre troisième personne.

Les autorités compétentes ont lancé une enquête et les quatre individus ont été poursuivis et placés sous mandat de dépôt. Le procès a eu lieu le 20 juin et le procureur de le république a demandé sept ans de prison et une amende de 10 000 dinars.

Le juge de tribunal correctionnel d’El Oued, a quant à lui prononcé trois ans de prison et une peine de 100000 dinars algériens pour le député mais aussi pour les 3 autres individus.