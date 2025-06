Une affaire de 1100 milliards impliquant des bijoutiers devant la justice

83 accusés, dont 22 en détention, devront comparaitre devant la Cour d’Algérie, en étant impliqués dans une lourde affaire de « commerce d’or ». L’audience aura lieu le 2 juillet prochain suite à son report.

Dans cette affaire, des grossistes et des importateurs figurent. Ces derniers, exerçaient au sein d’un groupe criminel organisé. En effet, ils utilisaient les facilités accordées par leur activité professionnelle fictive de vente en gros de bijoux, causant des pertes de plusieurs milliards au Trésor public.

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils font l’objet de graves accusations. Il s’agit de la fraude fiscale, blanchiment d’argent en bande organisée transfrontalière, falsification de documents commerciaux et bancaires, pratiques commerciales frauduleuses et enfin violation de la réglementation des changes.

Il est utile à signaler que le tribunal du pôle pénal économique et financier de Sidi M’hamed avait déjà condamné à des peines contre les impliqués dans cette grande affaire de corruption. Le 15 janvier dernier, il avait prononcé à des peines maximales allant de 1 à 20 ans de prison ferme, plus la confiscation de tous les biens, propriétés et avoirs financiers.

Parmi les principaux condamnés, on peut citer, entre autres, M. Karim Salah, propriétaire de « Wissam Bijoux » (12 ans de prison ferme et 8 millions de dinars d’amende), « B. Ammar », gérant de la société « Gold » (10 ans de prison ferme et 8 millions de dinars d’amende), « T. Omar », en fuite (20 ans de prison ferme et plus de 314 millions de dinars d’amende).

Les sociétés impliquées dans l’affaire ont été condamnées à une amende ferme de 32 millions de dinars algériens. Certains accusés, dont le gérant de la société « Cricolas », B. Reda, ont bénéficié d’un acquittement total.

Cette affaire s’inscrit dans le cadre d’une vaste opération de lutte contre la criminalité économique et financière en Algérie, mettant en lumière l’ampleur des réseaux de trafic d’or et de blanchiment d’argent dans le pays.

Affaire El Bouchi : Le plus grand scandale de cocaïne d’Algérie enfin jugé

Sept ans après la spectaculaire saisie de 701 kilos de cocaïne au port d’Oran, le tribunal correctionnel de Dar El-Beïda s’apprête à juger six personnes dans l’affaire dite « El Bouchi ». Au centre du procès : Kamel Chikhi, un promoteur immobilier influent d’Alger reconverti dans l’importation de viande.

Les accusés, dont les deux frères de Chikhi, font face à de lourdes charges, incluant la gestion d’un groupe criminel transnational et le blanchiment d’argent. La drogue, dissimulée dans une cargaison de viande en provenance du Brésil, présentait un taux de pureté de 85% et aurait pu atteindre 70 quintaux après transformation.

L’enquête a révélé des irrégularités dans les documents d’importation, le conteneur transportant la cocaïne n’étant pas répertorié dans les registres officiels. Cette saisie représente la plus importante quantité de cocaïne interceptée en Algérie depuis 2012, dépassant largement les 165 kg saisis cette année-là.

Deux entreprises, les SARL « Donia Meat » et « Amazon », spécialisées dans l’importation de viande, sont également impliquées dans cette affaire.