Une actrice franco-algérienne appelle les femmes à retirer leur voile

Sept semaines sont déjà passées après le meurtre de l’étudiante iranienne Mahsa Amini. Âgée de 22 ans, cette jeune femme a été arrêtée et maltraitée, le 13 septembre dernier, par la police iranienne jusqu’à ce que sa mort s’ensuivre. Et pour cause, des cheveux mal rangés sous son voile.

Depuis ce jour, un élan de solidarité avec les Iraniennes a été déclenché par les femmes du monde entier. Entre étudiantes, chanteuses, actrices, et même des femmes politiques, elles ont toutes fait preuve de soutien envers ses femmes. Notamment en se coupant une mèche de leurs cheveux.

Un simple geste, mais qui en dit trop. Ces femmes ont ainsi déclenche la mèche de la révolte. Parmi ces dernières, la ministre belge, d’origine algérienne, des Affaires étrangères, en l’occurrence Hadja Lahbib, qui n’a pas hésité à couper, elle aussi, une mèche de ses cheveux, lors d’une séance de la chambre des députés.

En solidarité avec les Iraniennes, Isabelle Adjani appelle les femmes à enlever leur voile

Hadja Lahbib n’est pas la seule femme d’origine algérienne à manifester son soutien envers les Iraniennes. En effet, Isabelle Adjani, actrice et comédienne d’origine algérienne par son père, a, elle aussi, rejoint ce mouvement de solidarité, en se coupant les cheveux. En effet, pour cette actrice, le simple geste de couper une mèche de ses cheveux permet d’envoyer aux femmes iraniennes un message qui apporte un peu de force.

Par ailleurs, dans une intervention accordée à FranceInfo, Isabelle Adjani invite les femmes, du monde entier, qui portent le voile à le retirer, en solidarité avec les Iraniennes, qui se font tuer, massacrer en faisant le même geste.

En effet, pour cette célèbre actrice, « le monde va mal », a-t-elle fait savoir. Et explique qu »il n’y a jamais eu autant de gens psychiquement dérangés au pouvoir dans autant de pays ». Malheureusement, » ce n’est pas nous qui allons changer la politique des Mollahs » reconnait, enfin, Isabelle Adjani