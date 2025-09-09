Une 1re pour l’Algérie : des scooters SYM exportés vers ces 2 pays africains

L’entreprise Algeria Ham Motors a marqué un tournant décisif dans le secteur de l’industrie des deux-roues en Algérie en signant un accord d’exportation d’une valeur de 1,2 million de dollars. La transaction, conclue hier à la Safex, concerne l’envoi de scooters de la marque SYM vers la Tunisie et de tricycles vers le Tchad.

Cette exportation, bien que modeste en comparaison d’autres accords commerciaux, représente une étape majeure pour l’entreprise algérienne. Il s’agit de la toute première fois qu’une marque de scooters produite localement, en l’occurrence SYM, prend le chemin de l’export.

Selon le directeur de l’usine, ce succès est le fruit de la qualité des engins produits et de la réputation internationale de la marque SYM. Le fabricant, d’origine taïwanaise, a en effet permis à Algeria Ham Motors de passer de l’assemblage à une production en CKD (Completely Knocked Down) avec un taux d’intégration de 35%.

Le patron d’Algeria Ham Motors a précisé que cet accord renforcera la position de l’entreprise sur le marché régional. Aux côtés de VMS Industrie, Algeria Ham Motors s’impose désormais comme une référence incontournable du secteur des deux-roues « Made In Algeria », un marché en pleine croissance.

L’Algérie, porte d’entrée vers l’Afrique : l’IATF 2025 le confirme

La quatrième édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF), qui se tient actuellement à Alger, confirme le rôle stratégique de l’Algérie en tant que pôle économique régional et porte d’entrée incontournable vers le continent africain. L’événement a attiré une participation massive d’entreprises non-africaines, venues explorer de nouvelles opportunités de partenariats.

Organisée du 4 au 10 septembre, cette édition réunit près de 2 000 exposants et des délégations de 140 pays. Les secteurs représentés sont variés, allant de l’industrie à l’agriculture, en passant par les technologies de communication, l’énergie, l’agroalimentaire, les services financiers, le tourisme et la formation. Cette diversité reflète le caractère global de la foire, la consacrant comme une plateforme majeure d’échanges commerciaux et d’investissements à l’échelle mondiale.

De nombreux exposants internationaux ont d’ailleurs souligné les opportunités de coopération que l’événement offre avec des acteurs algériens et africains, notamment dans les domaines de l’industrie, de la logistique, du commerce et de l’investissement.

Larissa Eitner, directrice des ventes internationales de l’entreprise suisse Pack Sys Global, spécialisée dans la fabrication de machines d’emballage, a fait part de son « émerveillement » face à l’ampleur de la foire. « L’événement offre une opportunité exceptionnelle de voir toute l’Afrique réunie en un seul lieu, » a-t-elle déclaré.

Elle a également noté que la présence de participants non-africains était « équilibrée », ce qui témoigne, selon elle, de l’orientation de l’Algérie et des pays africains vers des partenariats plus solides et diversifiés.

Pour Larissa Eitner, cette première visite en Algérie a été révélatrice. Elle a identifié plusieurs atouts qui font du pays « un pôle d’attraction important pour les investisseurs » et « un partenaire clé dans la chaîne de valeur africaine ».

De son côté, Edouard Huot, délégué commercial auprès de l’Ambassade du Canada en Algérie, a expliqué que la participation canadienne, avec un pavillon regroupant 11 entreprises, vise à explorer de nouveaux marchés et à renforcer sa présence sur le continent. Les discussions préliminaires ont déjà donné des résultats « très positifs ».

« Les entreprises canadiennes cherchent à accéder aux marchés africains via l’Algérie, » a-t-il précisé, mentionnant des secteurs clés comme l’agroalimentaire, les technologies de communication et les équipements aéronautiques.

Ces témoignages confirment que l’IATF n’est pas seulement un lieu de rencontre pour les pays africains, mais aussi un pont entre l’Afrique et le reste du monde, avec l’Algérie en position de leader.