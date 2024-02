Une 1re au CHU de Tizi-Ouzou : un patient retrouve la vue grâce à un traitement innovant

Dans une avancée médicale remarquable, le CHU Nedir Mohamed de Tizi-Ouzou a enregistré le tout premier cas d’un patient atteint de cécité due à l’occlusion d’une artèr qui a retrouvé la vue.

Cette réussite marque une avancée importante dans la gestion des urgences vasculaires de l’œil en Algérie, notent les spécialistes du CHU. En outre, l’intervention a été rendue possible par la coordination exceptionnelle entre le service d’ophtalmologie et l’unité neuro-vasculaire du CHU de Tizi-Ouzou.

🟢 À LIRE AUSSI : Tizi-Ouzou va se doter d’un EHS dédié aux maladies de la tête et du cou

Le patient était un jeune homme de 38 ans, qui a présenté une perte soudaine de la vision. La gravité de la situation était telle que les médecins ont estimé qu’une intervention rapide était cruciale pour éviter des dommages permanents de la vision.

À ce propos, le défi majeur était de respecter la contrainte de temps critique des 4 heures et 30 minutes après le début des symptômes pour administrer le traitement.

Les médecins du CHU Nedir Mohamed réalisent un exploit médical historique en Algérie

Cet exploit médical souligne la complexité de la gestion des urgences vasculaires ophtalmologiques et neurologiques. Il met en lumière la nécessité d’une sensibilisation accrue aux symptômes et à l’importance de la rapidité d’intervention pour prévenir des conséquences graves.

D’ailleurs, ce cas exceptionnel découle directement de la première journée thématique de neuro-ophtalmologie qui s’est tenue au CHU de Tizi-Ouzou une semaine auparavant.

Cette journée a réuni un nombre important de médecins algériens spécialisés en neurologie et en ophtalmologie, avec la participation d’experts mondiaux venus de France, des Pays-Bas, d’Iran et de Tunisie, partageant leurs connaissances et contribuant ainsi à l’amélioration des pratiques médicales locales.

L’événement met en avant le potentiel de la collaboration internationale et de la formation continue pour relever les défis médicaux complexes. Ce succès démontre également que même dans des environnements médicaux en évolution rapide, la qualité des soins peut rivaliser avec les normes mondiales.

La thrombolyse réussie de ce patient marque un jalon significatif dans l’histoire médicale de l’Algérie et souligne la nécessité continue d’investir dans la formation spécialisée et les équipements médicaux pour offrir des soins optimaux à la population.