Une 1ʳᵉ en Algérie : Une école italienne de « joaillerie » va ouvrir ses portes dans cette wilaya

L’Algérie se dote d’un pôle d’excellence dans la joaillerie. L’Organisation algérienne de l’or et des bijoux s’apprête à ouvrir une école technique spécialisée dans la formation et le développement du secteur des métaux précieux en Algérie. Pour ce faire, elle s’est associée à des experts italiens et turcs.

Cette initiative a pris forme avec la venue d’une équipe d’experts italiens à Batna. Un accord a été signé pour la création d’une école italienne qui transférera son savoir-faire aux futurs joailliers algériens. Cette école, une première en Algérie, devrait voir le jour prochainement et être suivie par l’ouverture de filiales dans d’autres wilayas.

“Des contacts ont été établis avec des experts italiens afin de bénéficier de leur expertise avancée dans le domaine de la fabrication de l’or. Un accord a été conclu avec des institutions spécialisées en Italie pour créer une école technique dans la wilaya de Batna, la première de son genre à l’échelle nationale, avec l’ambition d’étendre ce projet à d’autres wilayas du pays”, indique le communiqué de l’Organisation algérienne de l’or et des bijoux.

Une école de joaillerie de renommée mondiale ouvre ses portes à Batna

Selon Issa Amghachouche, président de l’Organisation Algérienne de l’Or et des Bijoux, l’objectif est de former des artisans locaux capables de maîtriser la fabrication et le développement de produits locaux, afin de pouvoir rivaliser sur la scène internationale. D’autant plus que certains modèles fabriqués localement ont déjà attiré l’attention lors de salons internationaux, faisant de l’ombre à des produits européens.

L’école italienne, qui devrait ouvrir ses portes dans les prochains mois, proposera des formations avancées dans plusieurs domaines liés à la joaillerie :

Conception de bijoux : Dessin manuel, conception 3D assistée par ordinateur (CAO), modélisation numérique pour une création innovante et personnalisée.

: Dessin manuel, conception 3D assistée par ordinateur (CAO), modélisation numérique pour une création innovante et personnalisée. Traitement de l’or : Étude des alliages, fusion, affinage, techniques de coloration, recyclage des métaux précieux.

: Étude des alliages, fusion, affinage, techniques de coloration, recyclage des métaux précieux. Gemmologie : Identification des pierres précieuses et semi-précieuses, évaluation de leur qualité, propriétés optiques et physiques.

: Identification des pierres précieuses et semi-précieuses, évaluation de leur qualité, propriétés optiques et physiques. Montage de pierres précieuses : Techniques de sertissage (griffe, chaton, pavage), choix des sertissures en fonction des pierres et des designs.

: Techniques de sertissage (griffe, chaton, pavage), choix des sertissures en fonction des pierres et des designs. Polissage et finitions : Techniques de polissage manuel et mécanique, traitements de surface, patines, traitements électrolytiques.

Soudure et assemblage : Soudage à la flamme, soudure laser, assemblage de composants délicats, micro-soudure.

: Soudage à la flamme, soudure laser, assemblage de composants délicats, micro-soudure. Identification des produits : Distinction entre les produits artisanaux et industriels, authentification des bijoux, normes de qualité.

: Distinction entre les produits artisanaux et industriels, authentification des bijoux, normes de qualité. Marketing et gestion d’entreprise : Éléments de marketing, création d’une marque, gestion d’un atelier, vente de bijoux.

L’objectif final de cette école est triple :

Former une nouvelle génération d’artisans qualifiés capables de développer l’industrie nationale.

Attirer les investissements étrangers dans le secteur de l’or et de la joaillerie.

Faire de l’Algérie un acteur majeur de la joaillerie mondiale.

“Ce projet représente une avancée majeure pour l’industrie de l’or en Algérie. Grâce aux efforts conjoints de l’Organisation Algérienne de l’Or et des Bijoux, sous la présidence de Issa Amghachouche, et des partenaires internationaux, l’Algérie deviendra un centre régional de développement des métiers artisanaux et des industries métalliques”, conclut le communiqué.