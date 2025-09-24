Une 1ʳᵉ en Algérie : malformation rarissime opérée avec succès chez une fillette de 4 ans

Une équipe médicale algérienne a réalisé une prouesse chirurgicale inédite au niveau national. Le service de chirurgie maxillo-faciale et reconstructrice de l’Etablissement hospitalo-universitaire (EHS) « 1er Novembre 1954 » d’Oran a procédé avec succès à l’opération d’une fillette de quatre ans.

L’enfant, originaire de la wilaya de Blida, était atteinte d’une malformation congénitale extrêmement rare, le « pterygium colli » ou rétraction cervicale congénitale. Cette pathologie avait provoqué une adhérence du menton au cou de la petite fille, entraînant des conséquences sévères sur sa santé et son quotidien.

L’intervention, d’une complexité notable, permet désormais à l’Algérie de figurer parmi les rares nations maîtrisant la prise en charge de ce type de cas complexes.

Pterygium colli : une malformation rare aux conséquences sévères

La malformation affectait profondément la vie de la jeune patiente. Le pterygium colli empêchait les mouvements de sa tête. Cette limitation physique s’accompagnait de difficultés respiratoires importantes et de problèmes d’élocution.

Le professeur Karim Hireche, chef du service de chirurgie maxillo-faciale et reconstructrice de l’EHS d’Oran, a tenu à souligner le caractère exceptionnel de cette pathologie.

En outre, il a précisé que ce type de malformation est considéré comme très rare. Son incidence est estimée à un seul cas pour 5 000 naissances. À l’échelle mondiale, cela ne représente qu’une vingtaine de cas traités chirurgicalement chaque année. Ce faible nombre d’interventions annuelles illustre la complexité de la prise en charge. Ainsi que la rareté de l’expertise nécessaire pour la mener à bien.

Une première en Algérie : une avancée significative pour la chirurgie maxillo-faciale

La réussite de cette opération complexe dépasse le cadre du simple succès médical pour un établissement. Elle a une portée nationale. Le Pr Hireche a affirmé que cet exploit place l’Algérie parmi les rares pays capables de traiter ce type de cas complexes.

L’intervention s’est déroulée en étroite coordination avec le service de pédianesthésie et de réanimation de l’hôpital. Cette collaboration interdisciplinaire a été un facteur clé dans le succès de cette première algérienne. Elle démontre la montée en puissance des compétences médicales et chirurgicales hautement spécialisées dans le pays.

Enfin, cette opération réussie sur la fillette de Blida marque une avancée significative pour la chirurgie maxillo-faciale en Algérie. Au-delà du résultat spectaculaire pour la jeune patiente, cet acte médical ouvre la voie à la prise en charge d’autres cas similaires au niveau national.

Ainsi, il consolide la réputation de l’EHS d’Oran comme un pôle d’excellence dans le domaine de la chirurgie reconstructrice. Cette réussite offre un espoir concret aux familles confrontées à des pathologies rares et complexes.