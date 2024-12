Une 1ʳᵉ en Algérie : le paiement mobile via « DZ Mob Pay » disponible dès cette date

L’Algérie s’apprête à franchir une étape majeure dans le domaine du paiement électronique avec le lancement du système « DZ Mob Pay », prévu pour janvier 2025. Annoncé par M. Mohand Bourai, président de l’Association professionnelle des banques et des établissements financiers, ce projet permettra aux Algériens d’utiliser leurs téléphones intelligents pour effectuer des paiements et transferts d’argent via les banques et Algérie Poste.

Cette initiative vise à renforcer l’inclusion financière en facilitant l’accès à des outils de paiement innovants et sécurisés. « DZ Mob Pay » représente ainsi une solution adaptée aux besoins des citoyens et des commerçants, tout en participant à la modernisation de l’économie nationale.

DZ Mob Pay : l’Algérie se lance dans une révolution du paiement électronique

Dès janvier 2025, les clients pourront réaliser des paiements par téléphone grâce à la technologie QR Code. Il suffira de scanner un code affiché par le commerçant pour effectuer la transaction instantanément. M. Bourai souligne que cette méthode est « gratuite, rapide et pratique », offrant une alternative efficace aux paiements en espèces.

Actuellement, seuls trois établissements financiers proposent ce service : la Banque Nationale d’Algérie (BNA), la Banque Al Salam et Algérie Poste. Toutefois, les paiements se limitent pour l’instant aux transactions entre clients du même établissement.

Des investissements pour une infrastructure sécurisée

Pour préparer ce lancement, les banques et Algérie Poste ont investi dans la sécurisation du système, avec des tests rigoureux et des applications dédiées. La société de monétique SATIM a assuré l’interconnexion des données bancaires et celles d’Algérie Poste, garantissant ainsi une interopérabilité essentielle au bon fonctionnement du système.

Le Groupement d’Intérêt Économique Monétique (GIE Monétique) a confirmé l’activation de « DZ Mob Pay » en janvier prochain. Ce système facilitera les transactions quotidiennes, rendant les paiements plus sûrs et plus accessibles pour les commerçants et les citoyens.

Vers une généralisation en 2025

Bien que le paiement mobile soit disponible en Algérie depuis 2022, son usage était limité aux clients du même établissement. Avec la plateforme « Switch Mobile », attendue pour juin 2024, les paiements entre clients de différentes banques deviendront possibles, marquant une avancée significative.

Des campagnes de sensibilisation nationales seront menées en 2025 pour promouvoir cette nouvelle solution. Par ailleurs, les banques prévoient d’étendre la distribution des terminaux de paiement électronique (TPE) auprès des commerçants, renforçant ainsi l’adoption du paiement électronique.

M. Bourai a indiqué que les paiements effectués via ces terminaux ont dépassé 36 milliards de dinars jusqu’en octobre 2024, témoignant d’une adoption croissante des outils numériques.

Une croissance prometteuse

Les chiffres récents montrent une nette progression du paiement électronique en Algérie. Jusqu’à octobre 2024, plus de 14,8 millions de transactions en ligne ont été enregistrées, pour une valeur proche de 39 milliards de dinars. Le paiement par téléphone a, quant à lui, atteint plus de 75 millions de transactions, représentant un montant de 434 milliards de dinars.

Ces données confirment que l’économie numérique est en plein essor en Algérie. Le lancement de « DZ Mob Pay » pourrait bien jouer un rôle clé dans l’accélération de cette dynamique, en apportant des solutions innovantes au service du développement économique et de l’inclusion financière.