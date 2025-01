Une 1ʳᵉ en Afrique : L’Algérie inaugure le tout premier « Institut de criminologie » dans cette wilaya

Dans une avancée majeure pour le secteur de l’enseignement supérieur en Algérie, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, a procédé, jeudi dernier, à l’inauguration du premier Institut de criminologie d’Afrique, sis au sein du campus Taleb Salim de l’Université Oran 1 Ahmed Ben Bella.

Ce nouvel établissement, une première à l’échelle nationale et continentale, accueillera près de 620 étudiants en première année et 120 étudiants en master spécialisés en droit pénal, sciences criminelles et criminologie, issus de toutes les wilayas du pays.

L’institut propose une large gamme de spécialités, notamment :

La médecine légale,

Le droit des procédures pénales,

La biologie,

La cybercriminalité,

La criminalité financière.

En marge de cette cérémonie, le ministre a visité le Centre de développement de l’entrepreneuriat et la bibliothèque centrale, où il a inauguré la toute première bibliothèque numérique du pays.

🟢 À LIRE AUSSI : Huiles végétales : L’Algérie construit la plus grande usine en Afrique (photos)

Grâce à un système innovant basé sur des puces intégrées dans chaque document et des cartes d’identification étudiantes, les étudiants pourront désormais consulter ou emprunter les ouvrages de manière simple et rapide. Un véritable gain de temps qui permettra aux étudiants de se concentrer sur leurs études.

Le ministre de l’Enseignement supérieur annonce une révolution numérique dans les bibliothèques universitaires

Ce nouveau système présente également l’avantage d’être extrêmement sécurisé. Les données de consultation et d’emprunt sont enregistrées, ce qui permet de mieux gérer le flux important d’étudiants inscrits dans les universités algériennes.

De plus, la surveillance humaine est réduite, offrant ainsi aux étudiants un espace de travail plus agréable et propice à la concentration.

Il a annoncé, à cette occasion, la généralisation de cette expérience à l’ensemble des bibliothèques universitaires nationales d’ici le 30 mars 2025, en ligne avec la politique de numérisation impulsée par le Président de la République.

La deuxième étape de cette visite a conduit le ministre au complexe Abdelmalek Mortad, situé dans la commune de Bir El Djir, où il a inspecté le projet de l’unité de chimie verte, un projet porté par le regretté professeur Mohammed Belbachir, détenteur de nombreux brevets dans ce domaine.

Le ministre a souligné l’importance d’utiliser ces infrastructures non seulement pour la recherche scientifique, mais également pour générer une valeur ajoutée pour l’économie locale et nationale.

🟢 À LIRE AUSSI : Fierté pour l’Algérie : le Pr El Mouhoub élu président d’une prestigieuse université française

Cette inauguration marque une étape importante dans le renforcement de l’offre de formation supérieure en Algérie et témoigne de la volonté des autorités de doter le pays d’un système éducatif moderne et adapté aux défis du 21ème siècle.