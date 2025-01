Une 1ʳᵉ en Afrique du Nord : Alger accueille la toute première usine de « puces électroniques »

Lors d’une cérémonie officielle, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari a inauguré lundi dernier une usine de pointe dédiée à la conception de puces électroniques, une première en Afrique du Nord.

Située à Baba Hassen (Alger), cette unité de production, placée sous la tutelle du Centre de développement des technologies avancées (CDTA), marque une étape cruciale dans la mise en œuvre du plan d’action sectoriel 2024-2029.

«Cette réalisation, la première du genre en Algérie, permettra à notre pays de maîtriser la conception des puces électroniques, visant une numérisation efficace, rapide et surtout de plus en plus sécurisée», déclare le ministre Baddari.

🟢 À LIRE AUSSI : Corvettes « made in Algeria » : l’expertise chinoise au service de la marine algérienne

Cette usine ultra-moderne est équipée des dernières technologies, lui permettant de concevoir des puces électroniques de dernière génération, notamment en utilisant la technologie 65 nanomètres.

Selon le ministre, « cette usine produira sa première puce dès le mois de mars prochain et ouvrira la voie à la maîtrise complète du cycle de conception et de fabrication des puces électroniques en Algérie ».

Baddari inaugure une usine de conception de puces électroniques relevant du CDTA

En marge de cette inauguration, le ministre a visité l’incubateur du CDTA, un espace dédié à l’éclosion de startups innovantes dans le domaine des technologies avancées. Une vingtaine de jeunes pousses, spécialisées notamment dans la détection d’incendie et la surveillance des barrages, bénéficieront d’un accompagnement personnalisé pour développer leurs projets.

Fort de plus de 40 ans d’expérience, le CDTA s’affirme comme un acteur incontournable de la recherche et du développement en Algérie. Les nombreuses démonstrations réalisées lors de cette visite, notamment dans les domaines de la robotique, de l’ingénierie des systèmes et de la microélectronique, témoignent du savoir-faire et de l’expertise de ses équipes.

🟢 A LIRE AUSSI : Fiat Doblo Panorama 2025 : Le nouveau-né Made in Algeria de l’usine Stellantis d’Oran dévoilé

Avec l’inauguration de cette usine, l’Algérie dispose désormais d’un atout majeur pour renforcer son autonomie technologique et développer de nouvelles applications dans divers secteurs stratégiques, tels que l’industrie, la santé et les télécommunications. Ce projet est appelé à stimuler l’économie nationale et à créer de nombreux emplois qualifiés.

🟢 A LIRE AUSSI : L’Algérie s’émancipe : 45M€ d’économies par an grâce à sa première usine de Levothyrox