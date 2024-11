Une 1ʳᵉ en Afrique, Algérie Télécom lance une offre Internet ultrarapide de 1,2 Gbps

Algérie Télécom a annoncé le lancement d’une nouvelle offre Internet à très haut débit, avec une vitesse de connexion pouvant atteindre 1,2 gigabit par seconde (Gbps). Cette offre, la première de ce type en Afrique, témoigne de l’ambition de l’entreprise de moderniser l’infrastructure numérique du pays et de répondre aux besoins croissants en connectivité de ses utilisateurs.

1,2 Gbps : Algérie Télécom lance une nouvelle offre internet

Dans un communiqué, Algérie Télécom a détaillé les différents débits proposés dans le cadre de son service « Idoom Fibre ». Outre l’abonnement phare à 1,2 Gbps, disponible pour 4 200 dinars algériens par mois, plusieurs autres options haut débit sont mises à disposition, répondant aux besoins divers des clients en matière de vitesse et de budget.

Les offres incluent :

1,2 Gbps pour 4200 dinars par mois ;

500 Mbps pour 3600 dinars par mois ;

300 Mbps pour 3000 dinars par mois ;

240 Mbps pour 2800 dinars par mois ;

120 Mbps pour 2600 dinars par mois ;

60 Mbps pour 2400 dinars par mois ;

30 Mbps pour 2200 dinars par mois ;

15 Mbps pour 2000 dinars par mois.

Ces offres seront officiellement disponibles à partir du jeudi 14 novembre 2024.

Avec cette nouvelle gamme, Algérie Télécom poursuit son objectif d’expansion et d’amélioration des services numériques à travers le pays. En élargissant son réseau de fibre optique, l’entreprise ambitionne de rendre accessibles des vitesses Internet ultra-rapides à une large population, favorisant ainsi l’inclusion numérique et le développement des usages numériques dans divers secteurs comme l’éducation, le travail à distance et le divertissement.

Numérisation des secteurs clé : un pas de plus pour l’Algérie

Algérie Télécom encourage ses clients à découvrir cette nouvelle offre qui, selon elle, marque un tournant pour l’Internet haut débit en Afrique. Cette initiative s’inscrit également dans le cadre de la stratégie nationale visant à accélérer la transformation numérique et à positionner l’Algérie comme un acteur clé dans le domaine des technologies de l’information en Afrique.

Avec ce lancement, Algérie Télécom répond à une demande croissante pour une connectivité plus rapide, en phase avec les standards internationaux, tout en soutenant l’ambition d’une société de plus en plus connectée.