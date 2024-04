Une 1ʳᵉ du genre en Afrique : Sonelgaz s’associe avec le géant américain General Electric

ALGER, mercredi 17 avril 2024 – La société nationale Sonelgaz a signé, ce mercredi, un accord avec le géant américain General Electric qui porte sur l’extension des capacités du projet General Electric Algeria Turbines (GEAT). Le projet algéro-américain se lancera, en vertu de cet accord, dans la production de nouveaux équipements, dont, notamment, des postes électriques de haute et de très haute tension.

C’est le PDG de Sonelgaz en personne, Mourad Adjal, qui a présidé la cérémonie de signature, en présence de plusieurs cadres du groupe et d’une délégation de dirigeants de General Electric, conduite par Joseph Anis, directeur général des services énergétiques pour l’Asie du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique.

À cette occasion, M. Adjal a indiqué que cet important accord permettra de « répondre aux besoins des sociétés du groupe Sonelgaz en matière d’équipements de postes électriques haute et très haute tension et de réaliser l’autosuffisance en la matière, avec la possibilité de les exporter [à l’horizon 2026] ».

En outre, le PDG de Sonelgaz a souligné que ce projet conjoint constitue une « première du genre à l’échelle africaine », et qu’il permettra de diversifier les produits de la General Electric Algeria Turbines à travers la fabrication de transformateurs électriques haute tension et très haute tension.

Un besoin crucial pour le développement national

Dans ce sillage, Mourad Adjal a insisté sur la nécessité de « fabriquer localement » ces équipements, en raison des difficultés d’approvisionnement sur le marché international et de leur coût élevé en devises. Il a rappelé que le groupe Sonelgaz a besoin de près de 100 transformateurs de ce type chaque année pour effectuer les opérations de raccordement électrique au niveau national.

Ainsi, l’extension des capacités de General Electric Algeria Turbines permettra de répondre à ce besoin croissant. Cet accord inclut aussi le renforcement des capacités d’ingénierie locales, la coopération en faveur de solutions destinées aux réseaux électriques et l’intégration des énergies renouvelables.

M. Adjal a également mis en avant le succès des exportations des produits de GEAT, qui ont atteint en 2023 un niveau record de 219 millions d’euros. Cette coopération a contribué à l’augmentation des exportations du groupe Sonelgaz et à la promotion de l’expertise algérienne sur les marchés internationaux, notamment en Afrique et en Amérique latine.

Pour sa part, Philippe Piron, PDG de General Electric Vernova a réaffirmé l’engagement de General Electric à soutenir la grande infrastructure algérienne et à fournir de nouvelles technologies pour le développement du réseau électrique. Il a également mis l’accent sur l’importance du transfert de technologie et d’expertises et de la localisation.

Ainsi, la signature de cet accord marque un tournant décisif dans la coopération entre Sonelgaz et General Electric. Il permettra de renforcer l’autonomie énergétique de l’Algérie, de stimuler la croissance économique et de contribuer à la transition énergétique du pays.