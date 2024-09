Une 1ʳᵉ dans l’histoire de l’Éducation Nationale : Un concours inédit ouvre ses portes le 09/11

Alger, le 30 septembre 2024 – Le ministère de l’Éducation nationale innove en organisant un concours interne le 9 novembre prochain.

Ce concours vise à renforcer l’encadrement pédagogique des enseignants du primaire, notamment en éducation physique et sportive et en langue anglaise. Une première dans l’histoire de l’éducation nationale, visant à accompagner les nouveaux enseignants dans ces disciplines et à les encadrer sur les plans pédagogique et éducatif tout au long de l’année scolaire.

Cette initiative fait suite à l’introduction de l’anglais et du sport au programme des écoles primaires, conformément à une décision présidentielle. Elle vise à mettre en place les mesures nécessaires pour garantir le succès de cette réforme sur le long terme.

Concours exceptionnel : Des inspecteurs dédiés à l’anglais et au sport au primaire

Selon Echorouk, le concours sera ouvert aux professeurs des collèges ayant au moins cinq ans d’expérience dans l’enseignement, bénéficiant d’une autorisation exceptionnelle pour 2024.

Les candidats devront postuler pour l’un des deux postes : inspecteur en langue anglaise ou inspecteur en éducation physique et sportive.

Les inscriptions sont ouvertes du 23 septembre au 13 octobre. Le concours se déroulera le 9 novembre prochain et les résultats seront annoncés ultérieurement.

Pour participer, les candidats devront constituer un dossier comprenant :

Une copie de la carte nationale d’identité (CNI)

Une copie de l’arrêté de stage ou de l’arrêté de titularisation

Une copie de l’arrêté de promotion ou d’intégration dans le grade actuel (enseignant-formateur)

Le quitus de paiement des frais d’inscription

Le dossier doit être déposé auprès de la direction de l’éducation de la wilaya compétente. Les candidats devront également remplir un formulaire de candidature dûment rempli et signé par le directeur de leur établissement scolaire.

Il est important de vérifier attentivement les informations fournies, notamment en ce qui concerne l’ancienneté professionnelle.

Cette nouvelle mesure vise à pallier le manque d’encadrement des nouveaux enseignants en anglais, un problème qui s’est posé ces dernières années.

En effet, en l’absence d’inspecteurs spécialisés, la direction de l’éducation avait été contrainte de faire appel aux inspecteurs du collège, ce qui a alourdi leur charge de travail et limité les possibilités de formation continue pour les enseignants du primaire.