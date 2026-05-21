« Une 1ʳᵉ dans le domaine » : L’Algérie exporte des batteries automobiles vers ce grand marché d’Afrique

Fruit d’un partenariat stratégique entre Stellantis Algérie et le fabricant local Fabcom, le coup d’envoi de l’exportation de batteries automobiles « Made in Algeria » vers le marché camerounais a été donné mercredi à Aïn M’lila. Un jalon historique qui confirme l’accélération de la transition économique nationale vers les exportations hors hydrocarbures.

C’est une étape de taille pour l’écosystème industriel national. L’Algérie vient officiellement de franchir un nouveau cap dans ses ambitions d’exportation hors hydrocarbures. Mercredi, la commune d’Aïn M’lila, située dans la wilaya d‘Oum El Bouaghi, a été le théâtre du lancement de la toute première opération d’exportation de batteries automobiles fabriquées localement, à destination du Cameroun.

Cette initiative concrétise une alliance industrielle majeure entre le géant automobile mondial Stellantis Algérie et l’entreprise algérienne Fabcom, spécialisée dans le domaine de l’énergie et des accumulateurs.

Le coup d’envoi officiel de cette opération d’envergure a été donné par le wali d’Oum El Bouaghi, Benabdallah Chaïb Eddour, lors d’une cérémonie officielle organisée au cœur même de l’unité de production de Fabcom.

L’événement s’est déroulé en présence d’une importante délégation regroupant les autorités locales, civiles et militaires, ainsi que les hauts dirigeants des deux compagnies partenaires.

Stellantis et Fabcom : l’alliance stratégique qui propulse le « Made in Algeria » en Afrique

Cette opération d’exportation ne constitue pas seulement un succès commercial, mais valide avant tout la qualité et la conformité des produits algériens aux standards internationaux. À l’issue de la cérémonie, le directeur général de Stellantis Algérie, Mohamed Slim Ramdani, s’est félicité de la concrétisation de ce projet qui démontre le savoir-faire local :

« Le lancement de cette première opération d’exportation de batteries fabriquées localement vers le Cameroun illustre l’excellence des partenaires industriels algériens, la qualité du produit national, ainsi que l’ambition de bâtir un écosystème industriel automobile ouvert sur les marchés africains et internationaux. »

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M. Ramdani a également exprimé sa fierté de voir la production algérienne se frayer un chemin sur le continent africain, précisant que cette dynamique augure une multiplication de futurs projets de fabrication et d’exportation similaires.

Le constructeur ne compte pas s’arrêter là : sa récente participation au Salon des produits et services algériens à Nouakchott (Mauritanie) a déjà permis de nouer des contacts prometteurs avec de nouveaux clients en Mauritanie, au Sénégal, ainsi qu’en Côte d’Ivoire.

Des batteries 100 % algériennes : une expertise locale aux normes internationales

De son côté, le directeur exécutif de la société Fabcom, Khaled Attia, a mis en relief le caractère inédit de cette expédition. Selon lui, il s’agit de « la première du genre dans le domaine de l’exportation de batteries automobiles fabriquées en Algérie vers l’étranger ». Il a rappelé avec insistance que les produits exportés sont le fruit d’une « expertise algérienne à 100 % », façonnés par des compétences locales rigoureuses sous l’égide de l’accord-cadre signé avec Stellantis.

L’horizon s’annonce d’ailleurs particulièrement porteur pour le fabricant d’Aïn M’lila. M. Attia a révélé que Fabcom étudie actuellement d’autres offres commerciales fermes. L’objectif à court et moyen termes est d’élargir le réseau de distribution vers d’autres nations frontalières, mais également de pénétrer les marchés très exigeants de l’Union européenne.

Dans les coulisses de la fabrication des batteries automobiles en Algérie

En marge du protocole de lancement, une conférence de presse a été organisée par les responsables de l’opération afin d’exposer en détail les capacités de sous-traitance industrielle des deux entreprises.

L’accent a été mis sur la compétitivité et les fortes perspectives de commercialisation des produits nationaux à l’échelle internationale.

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La journée s’est clôturée par une visite guidée des installations de l’unité de production de Fabcom. Les officiels et les professionnels présents ont pu suivre de près les différentes étapes de fabrication, hautement technologiques, des batteries automobiles.

Cette démonstration de force industrielle s’inscrit en parfaite droite ligne avec la stratégie globale de l’État algérien, visant à diversifier l’économie et à propulser le label « Fabriqué en Algérie » sur la scène internationale.