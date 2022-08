La rentrée scolaire s’approche à grands pas et les préparatifs se multiplient entre familles, élevés mais aussi établissements scolaires. Pour rappel, dans le but d’assurer une meilleure rentrée, le ministre de l’Education nationale a annoncé plusieurs mesures, portant sur la mise en place des moyens nécessaires pour la digitalisation des écoles en Algérie et le bon déroulement de la nouvelle année.

Dans ce même sillage, et dans le but d’assurer une meilleurs rentrée scolaire aux élevés de la wilaya d’Oran, son wali Said Sayoud, a effectué, aujourd’hui, une visite d’inspection pour plusieurs structures de la régions.

Sont concernées par cette visite, les écoles primaires de Belkacem Saadoune et celle de Mohamed Charara. Mais aussi les lycée Khiat Salah et Ibn Mehrez Al wahrani. En effet, en cette occasion, le wali d’Oran a adressé plusieurs instructions aux responsables de ses établissements pour assurer le bon déroulement de la nouvelle rentrée scolaire 2022 / 2023. Notamment en ce qui concerne la réhabilitation des infrastructures.

Un lycée à Oran dans un état critique

Un autre fait a marqué cette visite. Au moment où les élèves du lycée Ibn Mehrez Al Wahrani profitent de leurs vacances d’été. Cet établissement a été transformé en un vrai poulailler voire même en un zoo. En effet, le wali d’Oran a été surpris de l’état critique de cette structure. Qui, est sensée être destinée pour accueillir des lycéens et non pas des animaux, à la prochaine entrée scolaire.

Les images de ce Lycée ont été diffusé par la page Facebook officielle de la wilaya d’Oran. Et montrent les nombreux espaces de ce lycée, où sont aménagées plusieurs cages destinées pour l’élevage de la volaille. Il convient de le préciser que le Lycée Ibn Mehrez Al Wehrani n’est pas le seule à subir ce genre de pratiques. En effet, de nombreux établissements scolaires témoignent d’un état similaire, pour ne pas dire pire.