Un YouTubeur d’origine algérienne met les cinémas à genoux en France : Le phénomène Inoxtag

Un YouTubeur d’origine algérienne fait actuellement sensation en France. Inoxtag, né Inès Benazzouz célèbre pour ses vidéos ludiques et ses défis audacieux, a réussi un exploit qui dépasse le cadre du numérique : son documentaire, « Kaizen, un an pour gravir l’Everest« , connaît un succès fulgurant au cinéma.

Avant même sa sortie, le film a mis à genoux les sites de réservation des salles obscures. Un engouement tel que les plateformes ont été saturées par les millions de fans du jeune créateur de contenu, désireux de découvrir ses aventures sur grand écran.

🟢 À LIRE AUSSI : Khoubaib Kouas, le Youtubeur algérien dans les « 30 under 30 » de Forbes Middle East

Inoxtag, suivi par 8 millions d’abonnés sur YouTube, a captivé son audience en documentant pendant un an sa préparation et son ascension du toit du monde. Le jeune homme, qui a toujours eu un penchant pour les défis extrêmes, a réussi à transformer sa passion en un véritable phénomène de société.

Son parcours, depuis ses premières vidéos de jeux vidéo jusqu’à son expédition himalayenne, est une source d’inspiration pour toute une génération. En choisissant de partager son expérience de manière aussi authentique, Inoxtag a créé un lien fort avec sa communauté, qui le suit avec une admiration sans faille.

De YouTube à l’Everest : le parcours incroyable d’Inoxtag

Qui aurait pu prédire, il y a quelques années, qu’un jeune passionné de jeux vidéo finirait par devenir une véritable icône de l’aventure ? C’est pourtant le parcours incroyable qu’a réalisé Inoxtag. De ses débuts sur YouTube où il commentait des parties de Fortnite aux côtés de Michou, le jeune homme a su séduire un public de plus en plus large. Son charisme naturel et son authenticité ont rapidement fait de lui l’une des figures les plus populaires de la plateforme.

Sa mère, évoquant le choix original du prénom, affirme : « Je l’ai appelé Inès, ce qui n’est pas courant pour un garçon, mais il n’a jamais eu de problème de moquerie. Il a un certain charisme qui lui permet d’imposer naturellement sa personnalité. ». Ce choix atypique, loin d’être un handicap, semble avoir renforcé son caractère unique et sa capacité à se démarquer.

Mais Inoxtag ne s’est pas contenté de divertir ses fans. Soucieux de repousser ses limites, il s’est lancé dans des défis toujours plus fous, comme survivre sur une île déserte ou gravir le Mont-Blanc. Son projet le plus ambitieux à ce jour reste sans conteste l’ascension de l’Everest. Pendant près d’un an, il a documenté sa préparation physique et mentale, partageant chaque étape de son aventure avec sa communauté.

« Kaizen » est bien plus qu’un simple documentaire. C’est une ode à la persévérance, à la détermination et à la passion. En suivant Inoxtag dans son périple, le spectateur est invité à vivre une expérience unique, riche en émotions.

🟢 À LIRE AUSSI : Le youtubeur français Jules en Asie sous le charme de Constantine et déniche un menu à moins de 1 €

Le film retrace les hauts et les bas de cette aventure extraordinaire, de l’entraînement intensif aux moments de doute, en passant par la joie de l’accomplissement.

Le succès fulgurant du documentaire s’explique en partie par l’attachement que les fans d’Inoxtag portent à leur idole. En suivant son évolution depuis ses débuts, ils ont développé un sentiment de proximité et de complicité avec lui.

Le fait que le film soit accessible gratuitement sur YouTube après sa sortie en salles témoigne de la volonté d’Inoxtag de partager son expérience avec le plus grand nombre. Les Algériens pourront ainsi découvrir par eux-mêmes ce qui a mis à genoux les sites de réservation en France !