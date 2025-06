Un week-end de 03 jours chômés et payés en Algérie : La DGFP officialise les dates

Les employés des administrations publiques, des organismes et offices publics et privés, ainsi que des entreprises publiques et privées de tous les secteurs en Algérie, bénéficieront de trois jours chômés et payés à l’occasion de l’Aïd al-Adha.

Cette annonce a été faite aujourd’hui, lundi, via un communiqué conjoint du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale et de la Direction Générale de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative.

Conformément aux dispositions de la loi n° 63-278 du 26 juillet 1963, portant sur la liste des jours fériés légaux, modifiée et complétée, les journées du vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 Dhull Hijja 1446 de l’Hégire, correspondant aux 6, 7 et 8 juin 2025, seront des jours de congé rémunérés.

Cette mesure concerne l’ensemble des employés des institutions et administrations publiques, des organismes et offices publics et privés, ainsi que tous les travailleurs des entreprises publiques et privées, quel que soit leur statut juridique, y compris les employés payés à la journée ou à l’heure.

Le même communiqué précise que les institutions, administrations publiques, organismes et entreprises mentionnés ci-dessus devront prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la continuité du service dans les départements fonctionnant par système de rotation.

L’Algérie s’apprête à vivre une année 2025 riche en congés et célébrations

L’année 2025 s’annonce particulièrement généreuse en jours fériés et célébrations en Algérie, offrant de nombreuses occasions de repos et de rassemblement. Ce calendrier combine habilement fêtes nationales et observances religieuses, promettant une année ponctuée de moments importants pour la nation.

L’été mettra à l’honneur la commémoration de l’Indépendance et de la Jeunesse le 5 juillet. Tandis que l’automne sera rythmé par l’Anniversaire de la Révolution du 1er Novembre 1954, célébré le 1er novembre.

🟢 À LIRE AUSSI : Fonction publique : changement des horaires de travail dans 20 wilayas à partir du 1ᵉʳ juin

Le volet religieux du calendrier, bien que dépendant des observations lunaires et sujet à confirmation officielle, s’annonce également dense. Après Aïd el Fitr, et maintenant Aïd el Adha, les musulmans algériens commémoreront également le Jour de l’an Hégirien (Aoual Moharam) le jeudi 26 juin, suivi d’Achoura le samedi 5 juillet.

Enfin, la naissance du Prophète Mohammed (paix et bénédictions sur lui) sera célébrée lors d’Al-Mawlid Al-Nabawi le jeudi 4 septembre.

Vacances scolaires 2025 : Une année rythmée pour les élèves

Parallèlement à ce calendrier des festivités nationales et religieuses, le ministère de l’Éducation nationale a également dévoilé les dates des vacances scolaires pour l’année 2025, permettant aux élèves de profiter de pauses bien méritées.

Les vacances d’automne sont prévues du mardi 29 octobre au dimanche 3 novembre. Les vacances d’hiver s’étendront du 19 décembre 2024 au 5 janvier 2025, offrant une longue trêve pour les fêtes de fin d’année. Le printemps apportera son lot de repos avec des vacances du 20 mars au 6 avril 2025.

Enfin, les très attendues vacances d’été débuteront à partir du 10 juillet 2025, avec des dates de fin pouvant varier selon les régions.

Ce calendrier détaillé devrait permettre à chacun d’anticiper et d’organiser au mieux ses activités personnelles et professionnelles, favorisant ainsi les retrouvailles familiales et les moments de partage à travers le pays.