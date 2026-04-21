Un vrai bol d’air pour Alger : Le réseau ETUSA continue son extension

C’est une véritable bouffée d’oxygène pour la capitale. Grâce à l’injection massive de bus neufs importés, l’ETUSA passe à la vitesse supérieure. Depuis que ces nouveaux véhicules sillonnent les boulevards, le secteur respire enfin et les lignes s’ouvrent en cascade pour le plus grand bonheur des usagers.

Le vent du renouveau souffle désormais sur le Sud-Ouest d’Alger. Ce mardi, c’est la commune de Khraicia qui est à l’honneur avec deux nouvelles lignes stratégiques. Fini l’isolement : les habitants peuvent désormais rallier directement le cœur battant de la ville.

Une ligne directe vers la station du 2 Mai (Tafourah).

(Tafourah). Khraicia – Ben Aknoun via Boudjemaa Temim

Avec des premiers départs dès 06h00, le service se poursuit jusqu’au dernier départ à 18h30.

Reghaïa et les nouveaux quartiers : Le réseau d’ETUSA s’étend

L’Est algérois n’est pas en reste. L’arrivée des bus de l’entreprise EDIV (Rouiba) a permis de désenclaver des cités entières qui attendaient cela avec impatience :

La 620 : Gare de Reghaïa ↔ Station du 02 Mai

La 621 : Boucle Reghaïa ↔ Bourâada

L’arrivée de ces nouveaux bus n’est pas qu’une question de chiffres ; c’est un saut qualitatif. En renforçant sa flotte, l’ETUSA ne se contente plus de maintenir l’existant, elle conquiert de nouveaux territoires.

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Plus de bus, c’est moins d’attente, plus de confort et surtout la fin du calvaire pour les quartiers périphériques. En suivant les directives des ministères de l’Intérieur et des Transports, l’entreprise publique redonne ses lettres de noblesse au transport urbain. Alger bouge, Alger respire, et ce n’est que le début !

Désengorgement d’Alger : Le Wali met la pression sur les nouveaux axes stratégiques

Mais pour que ces nouveaux bus circulent sans rester coincés dans des bouchons interminables, il fallait s’attaquer au cœur du problème : les infrastructures. Car si l’ETUSA déploie ses ailes, la réalité du terrain reste celle d’une capitale saturée où la mobilité est un défi quotidien. Pour mettre fin à cette asphyxie, la Wilaya d’Alger passe à l’offensive sur le plan routier.

Dans cette optique de modernisation, le Wali d’Alger, Mohamed Abdennour Rabehi, a effectué ce lundi une visite de terrain musclée pour superviser l’avancement de la future liaison express reliant le Complexe Olympique « Mohamed Boudiaf » à Khraïcia. Un chantier colossal qui promet de transformer radicalement la circulation dans la banlieue Ouest.

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Ce projet n’est pas qu’une simple route, c’est le futur poumon de la capitale. Le chef de l’exécutif s’est penché sur des points névralgiques :

L’accès de Baba Hassen : Un segment de 3,5 km qui va changer la donne.

: Un segment de 3,5 km qui va changer la donne. Dédoublement de la RN 36 : 3 km de voie rapide entre Baba Hassen et Ouled Fayet pour en finir avec les goulots d’étranglement.

Conscient de l’urgence pour les citoyens, le Wali n’a pas mâché ses mots. Il a exigé une levée immédiate de toutes les contraintes techniques (réseaux d’eau, gaz, électricité) et a ordonné une accélération du rythme des travaux.

L’objectif est de livrer au plus vite. Et parce que la modernité passe aussi par le cadre de vie, l’accent est mis sur le « Plan Vert » avec un éclairage public moderne et un reboisement massif des abords.

Une fois ce puzzle routier terminé, c’est tout Alger qui va respirer. Ce nouvel axe permettra un accès direct au front de mer depuis la périphérie. Les communes souvent congestionnées comme Ben Aknoun, Bouzaréah, Beni Messous et El Biar seront enfin libérées.