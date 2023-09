Un voyageur arrêté en possession d’un faux visa à l’aéroport d’Alger

Si certaines personnes voyagent plus facilement d’un pays à un autre, d’autres éprouvent des difficultés, notamment en ce qui concerne l’obtention du fameux visa. Leur seule solution, faire appel à des méthodes clandestines pour atteindre le continent européen.

D’ailleurs, en parlant de méthodes clandestines, les éléments de la PAF, de l’aéroport de Houari Boumediene à Alger, ont procédé à l’arrestation d’un voyageur en possession de faux documents de voyage.

S’apprêtant à voyager avec un faux visa, un passager se fait arrêter à l’Aéroport d’Alger

En effet, le voyageur qui n’est autre qu’un ressortissant algérien établi en Allemagne a tenté de voyager au départ de l’Algérie vers son pays de résidence pour retrouver sa petite famille avec un faux visa. Le passager en question a été arrêté et présenté devant la justice.

Lors de l’audience, le mis en cause a expliqué qu’il était bien au courant qu’il s’agit d’un délit, mais ses circonstances l’ont obligé à agir de la sorte. Notamment le besoin de retrouver sa femme et sa fille à l’étranger. Pour pouvoir obtenir le faux document, il a fait appel à un certain « Mourad » spécialisé dans la falsification des documents de voyage. Et ce, en contrepartie d’une somme de 30 millions de centimes.

Dans le cadre de cette affaire, le procureur de la république, peu convaincu des propos du mise en cause, a demandé l’application d’une peine de six mois de prison ferme, avec une peine de 50 000 dinars algériens. Et ce, pour faux et usage de faux.

Il convient de préciser que ce n’est pas la première fois qu’un incident de ce genre arrive dans l’un des aéroports algériens. En effet, dans le dernier bilan publié par la douane algérienne, les chiffres font état de 1505 faux cachets et plusieurs faux documents de voyage et titres de séjour saisis depuis le début de l’année en Algérie.

