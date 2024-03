Un voyage inoubliable à Bechar grâce à la générosité d’un garagiste algérien

Dans le cadre de leur tour du monde en voiture, deux jeunes Français ont fait une escale à Bechar, une ville du sud-ouest de l’Algérie. Ils y ont fait la rencontre de Larbi, un garagiste qui les a accueillis chez lui et leur a fait découvrir la culture et les traditions locales. Un témoignage touchant et inspirant, à voir dans leur dernière vidéo.

Une aventure humaine et solidaire

C’est en 2023 que deux amis, ont décidé de réaliser leur rêve : faire le tour du monde en voiture. Depuis, ils partagent leur périple sur leur chaîne YouTube. Leur objectif : montrer la diversité et la beauté du monde, mais aussi les difficultés et les défis qu’ils rencontrent sur la route.

Leur dernier épisode, intitulé “EP44/ en Algérie, à Bechar, cet algérien à marqué notre voyage pour toujours”, raconte leur passage à Bechar. Alors qu’ils cherchaient un endroit pour dormir, ils ont croisé la route de Larbi, un garagiste qui leur a proposé de les héberger chez lui. Une proposition qu’ils ont acceptée, sans savoir qu’ils allaient vivre une expérience inoubliable.

Pendant trois jours, ils ont partagé le quotidien de Larbi, de sa femme et de ses enfants. Ils ont pu découvrir la gastronomie, la musique, la religion et les coutumes de la région. Ils ont aussi visité les alentours de Bechar, comme le lac salé, le désert et les oasis. Ils ont été émerveillés par la beauté des paysages, mais surtout par la gentillesse et l’hospitalité de leurs hôtes.

“Ce qu’on a vécu ici, c’est incroyable. On ne s’attendait pas du tout à ça. On a été accueillis comme des membres de la famille. On a appris plein de choses sur la culture algérienne, qui est très riche et très variée. On a aussi vu une autre facette de l’Algérie, qui est souvent mal connue ou mal jugée en France. C’est un pays magnifique, avec des gens généreux et ouverts”, confie le youtubeur dans la vidéo.

Une vidéo qui fait le buzz

Publiée le 1 mars 2024, leur vidéo a déjà été vue plus de 15K de fois sur YouTube. Elle a suscité de nombreux commentaires positifs, saluant le courage et l’authenticité des voyageurs, ainsi que la générosité et l’accueil du garagiste algérien. Certains internautes ont même exprimé leur envie de visiter Bechar et de rencontrer Larbi.

“Bravo pour cette belle vidéo, qui montre la réalité de l’Algérie, loin des clichés et des préjugés. Merci à Larbi et à sa famille pour leur hospitalité et leur gentillesse. Vous êtes des exemples de solidarité et de fraternité”, écrit un internaute.

“Quelle belle aventure humaine ! Vous avez eu de la chance de rencontrer Larbi, qui est un homme exceptionnel. Il vous a fait découvrir sa ville, sa culture, sa religion, avec respect et tolérance. Il vous a offert le meilleur de lui-même, sans rien attendre en retour. C’est rare de nos jours. Chapeau bas !”, commente un autre.

“Je suis algérien, et je suis fier de voir que mon pays est bien représenté par Larbi et sa famille. Ils ont su vous accueillir avec le cœur, et vous faire sentir comme chez vous. Ils ont aussi su vous faire apprécier la beauté et la diversité de l’Algérie, qui est un pays riche en histoire, en culture et en nature. J’espère que vous reviendrez un jour, et que vous visiterez d’autres régions. Vous êtes les bienvenus !”, témoigne un troisième.

