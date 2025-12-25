Un vote unanime en Afrique confie à Alger une mission décisive

Alger devient le point d’ancrage d’une nouvelle dynamique africaine en matière de santé et d’action humanitaire. À l’issue de trois jours de travaux consacrés à la santé de la femme, les acteurs du continent ont tranché, l’Algérie abritera désormais le siège permanent de l’Union africaine des associations sanitaires et de secours. Un choix fort, à la fois politique, scientifique et symbolique. Qui place le pays au cœur des futures coopérations sanitaires africaines.

La décision est tombée à l’issue du 2ᵉ Congrès international sur la santé de la femme, organisé par l’Association Humanitaire Najda et accueilli au centre culturel de la Grande Mosquée d’Alger, du 18 au 20 décembre 2025. Chercheurs, experts, représentants d’organisations africaines et acteurs de terrain ont validé, à l’unanimité, l’installation du siège permanent de l’Union africaine des associations sanitaires et de secours en Algérie.

Ce choix a été entériné par l’adoption collective de la « Déclaration d’Alger ». Texte fondateur actant la création de cette nouvelle structure continentale. L’objectif est de fédérer, coordonner et renforcer l’action des organisations sanitaires et humanitaires africaines, dans un cadre commun et structuré.

Au-delà de la décision institutionnelle, le congrès a débouché sur une série de recommandations opérationnelles, centrées en priorité sur la santé préventive des femmes africaines. Les participants ont notamment insisté sur :

Le renforcement des campagnes de vaccination.

L’élargissement des programmes de dépistage précoce des maladies chroniques et des cancers.

des maladies chroniques et des cancers. L’amélioration de la qualité de la prise en charge médicale , à travers des soins mieux structurés.

, à travers des soins mieux structurés. L’activation de conseils scientifiques multidisciplinaires.

La multiplication des programmes de formation et de qualification du personnel médical.

Ces axes visent à répondre à des défis persistants, souvent aggravés par l’accès inégal aux soins et le manque de ressources spécialisées dans plusieurs régions du continent.

Coopération africaine en santé et action humanitaire : vers des systèmes plus résilients

Les travaux ont également mis en avant la nécessité de renforcer la coopération africaine en matière de santé et d’aide humanitaire. Les participants ont appelé à une meilleure coordination entre associations et organisations, mais aussi à la mise en place de systèmes de santé flexibles, capables de faire face aux épidémies et aux urgences sanitaires.

Le développement de partenariats solides entre les institutions de la société civile africaine figure parmi les leviers identifiés pour améliorer l’efficacité des interventions sur le terrain.

Recherche scientifique et jeunesse africaine : un levier stratégique pour l’avenir sanitaire du continent

Le congrès s’est également imposé comme un espace d’échanges scientifiques approfondis. Les intervenants ont souligné l’importance de stimuler la recherche médicale, d’encourager le partage d’expériences entre pays africains. Ainsi que de donner davantage de place aux jeunes chercheurs, notamment à travers l’organisation régulière de rencontres scientifiques spécialisées.

Les participants ont réaffirmé leur engagement à transformer les recommandations en plans d’action concrets. Afin d’améliorer durablement la santé des femmes et de renforcer l’action sanitaire et humanitaire en Afrique. Une orientation qui traduit, selon eux, une volonté collective de bâtir un avenir sanitaire plus cohérent et mieux coordonné à l’échelle continentale.



