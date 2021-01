Un voleur de bétail tué et abandonné à Bouira

Un homme habitant la région de Ain Bessam a été retrouvé mort le 15 janvier dernier. Une balle s’est logée dans son ventre au niveau de la RN5, près du village Tamer, 6 Km à l’est de Bouira, ce qui a déclenché une enquête afin d’élucider les circonstances de ce crime.

En effet, et après une semaine du lancement de l’enquête, cette dernière aurait mis la lumière sur les tenants et les aboutissants de cette affaire. Selon le quotidien arabophone Al Khabar, les enquêteurs de la gendarmerie nationale ont pu identifier la victime, et ils ont arrêté trois de ses acolytes.

L’enquête de la gendarmerie

Les faits remonteraient au 15 janvier passé, quand des citoyens sont tombés sur le cadavre d’un homme avec une blessure en plein ventre, ce qui les a poussé à appeler directement les services de la gendarmerie nationale.

Le corps sans vie a été retrouvé au milieu d’une ferme, au niveau de la route nationale N5, et il a été évacué vers la morgue par les éléments de la protection civile en présence des enquêteurs de la gendarmerie nationale.

Après avoir consulté les appels de la victime, les enquêteurs avaient remarqué que cette dernière avaient reçu plusieurs appels durant la nuit de sa mort de la part d’un homme originaire de Bouira, celui çi a été arrêté en compagnie de deux autre suspects.

Que s’est-il passé ?

Selon la version de l’homme qui a été arrêté par les éléments de la gendarmerie nationale, lui, la victime, et les deux autres accusés ont planifié une opération qui vise à voler un troupeau de bétail, d’une des fermes du village de Tamer.

L’opération aurait été un succès, mais durant le chemin du retour un coup de feu a été tiré, et la balle s’est logée dans le ventre de l’un d’entre eux, celui-ci a été abandonné par ses associés qui ont pris la poudre d’escampettes, jusqu’a ce qu’il soit retrouvée mort par les citoyens.

L’arme à feu a été également retrouvé et saisie par les éléments de la gendarmerie, et son propriétaire a également été présenté devant le procureur de la république de Bouira.