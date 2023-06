Un vloggeur algérien découvre la pizza frites en Italie

Considérée par certains comme la plus grande bizarrerie de la street-food algérienne, la pizza frites n’est peut-être pas assez inédite comme elle en a l’air.

En effet, lors de l’une de ses escapades, le vloggeur et créateur de contenu algérien, Belkacem Benarous, a fait « l’enchantante » découverte de la pizza frites dans un restaurant sicilien en Italie.

Ainsi, en compagnie de son épouse, l’italienne Ester Arguto, le vloggeur algérien a levé le voile sur cette variante de la pizza qui a pris des airs algériens.

Dans sa vidéo, Kacem Benarous a dit, « Je suis aujourd’hui en Sicile, et voici la pizza frites. Pour ceux qui ont dit que les Italiens s’en voudraient à nous autres Algériens pour notre variante de la pizza frites, je leur dis non ! Elle est bel et bien présente, même en Italie. » explique-t-il.

Une découverte qui ferait plaisir aux amateurs de cette spécialité culinaire et qui ferait, peut-être, changer l’avis de certains réticents.

Pizza frites : la confirmation d’une Italienne

Le couple algero-italien créateur de contenu est plus connu sur la toile par le pseudonyme : KasoEst. Un acronyme composé des premières lettres des prénoms de Belkacem et d’Ester. Traversant le monde à la découverte de ses merveilles, le couple s’est cette fois attardé sur l’une des spécialités de la street-food algérienne.

Invitée à s’exprimer sur la pizza frites, l’Italienne Ester Arguto a dit, « Il est tout à fait permis de mettre des frittes sur la pizza. Les Algériens pensent qu’il est mal vu de mettre des frites sur la pizza en Italie. Mais détrompez-vous les amis, même en Italie en peut mettre les frites sur notre pizza. » dit-elle.