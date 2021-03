Un virus inconnu décime 30 000 volailles à Sétif

La wilaya de Sétif serait le foyer d’un virus non encore identifié qui aurait décimé plus de 30 000 poules. Le virus aurait touché plus de volailles, mais cela n’a pas été déclaré par quelques éleveurs.

Un éleveur avicole de la wilaya de Sétif a enregistré une perte de 4 000 poules à la fois. Les volailles ont succombé à une maladie pas encore identifiée, assure le journal arabophone Al Bilad. Ces 4 000 poules, s’ajoutent aux 25 000 autres qui ont été décimées, toujours au niveau de la wilaya de Sétif, apparemment par le même virus. D’autres cas n’ont pas été déclarés par les éleveurs, ce qui dresse un bilan dépassant les 30 000 poules supposément emportées par cette maladie.

Des cas non déclarés et des analyses toujours en cours

Les représentants des autorités concernées se sont déplacés sur les lieux. Des échantillons ont été pris afin d’effectuer plusieurs analyses au niveau des laboratoires de la wilaya de Constantine, et ce, afin de déterminer le type du virus qui a pu sévir au sein de ce nombre important de volaille.

La même source ajoute qu’un PV a été rédigé, suite à quoi les 4 000 poules décimées par le virus ont été incinérées. En outre, il est également ajouté que plusieurs éleveurs avicoles au niveau de la wilaya de Sétif ont subi des pertes semblables, sans pour autant les déclarer, car n’ayant pas été assurés.

Les résultats des analyses sont attendus aujourd’hui afin de prendre les mesures nécessaires qui vont permettre aux éleveurs de la wilaya de Sétif de protéger leurs investissements. La wilaya de Sétif, rappelons le, est l’une des wilayas du pays qui comptent un très grand nombre d’éleveurs avicoles.

