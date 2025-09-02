Un vétérinaire retrouvé mort… un mois après, l’autopsie révèle un égorgement glaçant

Le 29 juillet 2025 restera une date sombre pour la famille vétérinaire en Algérie. Ce jour-là, le jeune vétérinaire Dr Abderrahmane Ahemmane a quitté sa clinique pour accomplir son devoir professionnel… sans jamais y revenir. Quelques heures plus tard, son corps sans vie a été retrouvé dans sa voiture, sur l’autoroute près de Lakhdaria.

Au départ, tout laissait croire à un simple accident de circulation. Mais le rapport d’autopsie a révélé une réalité glaçante : Abderrahmane avait été égorgé, victime d’un assassinat planifié et d’une rare cruauté. Cette révélation a bouleversé ses proches, ses confrères et l’opinion publique, transformant une tragédie en véritable affaire nationale.

Plus de trente jours après ce crime, le mystère demeure. Aucun suspect n’a été arrêté, aucune piste officielle n’a été annoncée. Cette absence de réponses alimente la colère des vétérinaires, qui redoutent que l’affaire soit reléguée aux oubliettes. Pour eux, le silence représente un danger supplémentaire : il normalise l’impunité et expose d’autres praticiens aux mêmes risques.

🟢 À LIRE AUSSI : L’Algérie lance Himayati, une plateforme inédite contre les violences faites aux femmes

Mobilisation et indignation : la profession vétérinaire réclame justice

Face à ce vide judiciaire, les vétérinaires du pays se mobilisent. Dans une déclaration collective, ils condamnent avec force cet acte lâche et barbare. Ils appellent les autorités judiciaires et sécuritaires à accélérer l’enquête et à traduire les auteurs en justice.

Ils demandent également des mesures de protection pour les professionnels du secteur, souvent amenés à intervenir dans des zones isolées ou sensibles. Les vétérinaires insistent : « Abderrahmane ne doit pas être enterré deux fois, une fois dans la terre et une fois dans l’oubli. » Ils invitent les médias et la société civile à relayer cette affaire, afin que le combat pour la vérité et la justice ne s’éteigne pas.

🟢 À LIRE AUSSI : Imane Khelif dépose une nouvelle plainte

Hommage au Dr Ahemmane : un héritage de dévouement et un appel à la justice

Au-delà de l’indignation, c’est aussi le souvenir d’un homme qui domine. Le Dr Ahemmane était reconnu pour sa compétence, son sérieux et son attachement à sa mission au service de l’homme et de l’animal.

Son assassinat laisse un vide immense, mais aussi un devoir : celui de défendre la dignité de toute une profession et d’exiger justice au nom de sa mémoire. Le meurtre du Dr Abderrahmane Ahemmane n’est pas seulement un drame personnel ou professionnel : il est un test pour l’État de droit en Algérie. La manière dont cette affaire sera traitée dira beaucoup sur la capacité des institutions à protéger ses citoyens et à faire triompher la justice.

Qu’Allah entoure Abderrahmane de Sa miséricorde et accorde patience et force à sa famille.

🟢 À LIRE AUSSI : Affaire infirmière tiktokeuse : La justice a rendu sa décision