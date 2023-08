Un vendeur de burgers qui emploie l’anglais pour écouler sa marchandise fait le buzz

Au cœur de la promenade des sablettes, un jeune vendeur de burgers attire les regards des passants grâce à une approche de vente particulièrement originale.

En cherchant à captiver une clientèle potentielle, ce jeune commerçant mise sur la promotion de ses burgers en utilisant la langue anglaise. Des slogans tels que « We have the best Cheese… Everybody’s welcomed » font partie des phrases qu’il emploie pour mettre en avant sa marchandise.

Cette stratégie de marketing ne laisse visiblement personne indifférent. Certains clients sont immédiatement séduits par cette approche qui sort du commun, tandis que d’autres demeurent perplexe face à ce choix linguistique. Néanmoins, le vendeur aborde toutes les réactions avec une attitude positive et accueillante.

Universitaire, il gagne sa vie à travers ce métier

Ce jeune homme, actuellement en cours de Master 2 à l’université d’Alger 1, exerce cette activité depuis près de 4 ans. En attendant, il envisage de décrocher un diplôme et de suivre une carrière de procureur ou d’avocat.

Depuis son plus jeune âge, il révèle posséder une réelle passion pour la langue anglaise et la communication en utilisant cette langue dans sa vie quotidienne. Vendre ses burgers à des prix raisonnables, selon ses dires, lui a permis de fidéliser une clientèle spéciale, dont certains clients viennent même de l’étranger pour déguster ses burgers.

Pour finir, le jeune vendeur transmet un message positif ou il défend l’idée concernant l’importance de ne pas céder face au harcèlement ou aux critiques négatives, surtout lorsqu’une personne opte pour une approche non conventionnelle en accord avec ses valeurs et son identité.