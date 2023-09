Un véhicule électrique développé à 100% par des ingénieurs algériens du CRTI

Les ingénieurs du Centre de recherche en technologies industrielles (CRTI) en Algérie ont récemment levé le voile sur un concept de voiture électrique avec une vitesse de 35 km/h. Cette innovation est le fruit du travail acharné de chercheurs et ingénieurs dévoués au développement technologique du pays.

En effet, lors de sa visite au CRTI à Chéraga, Kamel Baddari, Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, a pu examiner de près six produits innovants issus des laboratoires de ce centre de recherche. Le ministre a souligné l’importance de ces développements en tant que catalyseurs potentiels pour les secteurs clés de l’industrie, des mines et de l’agriculture. Il a clairement indiqué sa vision de transformer cette technologie novatrice en un produit industrialisable et commercialisable.

Au cours de sa visite, le ministre a eu l’occasion d’inspecter plusieurs prototypes réalisés par les chercheurs du CRTI. L’un des plus remarquables est le premier prototype de la voiture électrique multi-usages. Cette voiture respectueuse de l’environnement est prête à être déployée dans des environnements clos tels que les aéroports, les hôpitaux et les usines, est donc le résultat d’une collaboration acharnée et d’un savoir-faire 100% algérien.

Des composants de ce véhicule électrique de qualité conçus et fabriqués en Algérie

En outre, les éléments clés de ce prototype, à savoir le moteur, la batterie, le système de contrôle et la carrosserie, ont été conçus et fabriqués en Algérie par les équipes du CRTI, en collaboration avec des entreprises locales. Donc, le moteur a été élaboré par une entreprise publique, tandis que la carrosserie a été réalisée par une entreprise privée basée à Sétif. Alors que, les pneus proviennent de la société IRIS, une entreprise algérienne de renom, et la batterie au lithium a été développée en interne par les experts du centre.

Pour conclure, il est essentiel de rappeler que le CRTI est un centre de recherche qui opère sous l’égide du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique en Algérie. Cette institution s’est imposée comme un acteur majeur dans le domaine de la recherche technologique et de l’innovation. Sa mission est de contribuer activement à la transformation et à l’amélioration des secteurs clés de l’économie nationale.