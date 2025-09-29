« Un triple danger »… Saâdaoui dresse la liste noire des fléaux qui guettent les élèves algériens

Le ministre de l’Éducation nationale, Mohamed Seghir Saâdaoui, a mis en garde contre un « triple danger » pesant sur la santé des élèves, à l’occasion du lancement de la première édition de la Journée nationale de la santé scolaire, organisée ce lundi.

Trois menaces majeures ont été identifiées au sein du milieu scolaire : l’usage excessif des écrans, les contenus numériques non surveillés, et la consommation de substances psychoactives. Le ministère considère ces problématiques comme des priorités urgentes, compte tenu de leur impact croissant sur le bien-être et l’équilibre des élèves.

Cette alerte s’inscrit dans le cadre de la stratégie globale portée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui place la santé et l’éducation du citoyen au cœur des priorités nationales. La vision présidentielle repose sur la conviction que la construction d’une Algérie nouvelle exige la formation de citoyens sains, tant sur les plans physique que mental.

Substances psychoactives dans le milieu scolaire : une réalité inquiétante

Le ministre a évoqué des cas préoccupants signalés récemment dans les établissements scolaires, où certains élèves se sont spontanément présentés à l’administration pour déclarer être en possession de substances psychoactives.

Cette situation est perçue comme un indicateur alarmant de la propagation silencieuse de ces produits dans le milieu éducatif.

Face à cette évolution inquiétante, le ministère de l’Éducation a engagé une coopération renforcée avec le ministère de la Santé. L’objectif est de définir une série d’actions conjointes visant à faire de la santé scolaire un programme national structurant, inscrit dans la durée.

Mobilisation des acteurs éducatifs et des familles

Le ministère appelle à une implication accrue de tous les intervenants du système éducatif. Les enseignants sont invités à intégrer davantage les notions de santé et de prévention dans leurs pratiques pédagogiques, tandis que les élèves doivent être encouragés à adopter des comportements responsables, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’école.

Les familles, quant à elles, sont sollicitées pour jouer un rôle actif dans le suivi quotidien des enfants. Cela inclut une attention particulière aux contenus numériques consommés, aux effets personnels, ainsi qu’aux comportements sociaux.

Dans un contexte marqué par la montée de divers fléaux affectant la jeunesse, la Journée nationale de la santé scolaire vise à ancrer une véritable culture de la prévention et du bien-être en milieu scolaire. Cette initiative entend marquer le début d’un engagement collectif et structuré, afin de faire face de manière efficace aux menaces qui pèsent sur les élèves.

Le ministère affirme sa détermination à faire de la santé scolaire l’un des piliers de l’école algérienne de demain, dans une approche intégrée, mobilisant institutions, éducateurs, élèves et parents.