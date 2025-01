Un triomphe au Zénith de Paris : Yennayer 2975 célébré avec émotions

Hier soir, le Zénith de Paris a vibré au rythme de la culture kabyle à l’occasion d’un concert exceptionnel pour célébrer Yennayer 2975. Porté par des artistes féminines talentueuses, l’événement a honoré la femme kabyle dans une ambiance chargée d’émotions, sous les yeux d’un public conquis et nombreux.

La soirée a débuté avec un hommage poignant à Cherif Kheddam, une figure emblématique de la chanson kabyle. Sa chanson « tulawin » dédiée aux femmes, empreinte de respect et de gratitude, a ouvert ce spectacle sous le signe de la reconnaissance et de la tradition. Ce moment d’intense émotion a immédiatement plongé l’audience dans l’esprit de célébration et d’hommage qui a marqué toute la soirée.

Ce moment d’ouverture a été également sublimé par l’accompagnement de deux jeunes artistes talentueuses : Moiira , violoniste prodigieuse, et Chacha , percussionniste pleine d’énergie. Ce duo prometteur incarne un espoir pour la nouvelle génération de musiciennes amateurs, prouvant que la relève est en marche pour perpétuer la richesse musicale kabyle.

La jeunesse kabyle brille sur scène

La première partie de la soirée a été dédiée à la nouvelle génération d’artistes kabyles féminins, qui ont démontré avec éclat que la relève est assurée. Cylia Babou, la benjamine de la troupe, a été la première à monter sur scène. Avec sa chanson A Win A3zizen Felli , elle a su captiver le public par sa voix et sa douceur.

Lycia Nabeth a pris la suite, vêtue d’une magnifique tenue traditionnelle. Avec ses interprétations vibrantes de Amxixiw et Arriyid Ilsiw , elle a séduit le public par son dynamisme et sa maîtrise scénique. Chaque note, chaque mot portait l’empreinte de son amour pour la culture kabyle, ce qui a rendu sa prestation inoubliable.

Célia Ould Mohand, quant à elle, a apporté une touche de sensibilité avec sa chanson sentimentale Targit . Son style moderne, empreint d’une profondeur émotionnelle remarquable, a touché le cœur du public. Sa prestation a été un véritable moment de grâce.

Lorsque Mila est montée sur scène, l’énergie est montée d’un crâne. L’interprète des chansons célèbres JSK , Wissen et Dachu a enflammé la salle avec son enthousiasme débordant et sa connexion naturelle avec l’audience. Sa performance était un mélange parfait de modernité et de fidélité à ses racines kabyles.

La première partie s’est conclue avec la magnifique Noria, qui a marqué les esprits avec ses interprétations passionnées de Inesayen et de son vibrant hommage à Matoub Lounès. Ce dernier moment a donné des frissons à l’ensemble des présents, rappelant l’héritage puissant du légendaire chanteur kabyle.

Malika Domrane, la diva inoubliable

La deuxième partie de la soirée a été dédiée à la grande Malika Domrane , une légende vivante de la chanson kabyle. Dès son entrée sur scène, le public lui a réservé une ovation à la hauteur de son statut. Avec une élégance et une prestance unique, elle a interprété ses chansons les plus emblématiques, notamment Assaru , Ajegig et Ttsuha.

À travers sa voix intemporelle et son charisme naturel, Malika Domrane a transmis un message puissant d’amour, de force et de résilience, rendant hommage à toutes les femmes kabyles. Ce moment d’une rare intensité a transporté le public dans un voyage musical empreint de fierté et de nostalgie. » à toutes les femmes, a tous les militants, à tous ceux que j’aime, a mon frère qui a toujours rêvé que je chante au Zénith, à Matoub Lounes… », a-t-elle acclamé avec beaucoup d’émotions.

Une clôture en apothéose

La soirée s’est conclue par un medley collectif en hommage aux grandes figures féminines de la chanson kabyle, telles que Cherifa , Nouara , Hanifa et Zohra. Tous les artistes se sont réunis sur scène pour interpréter ces morceaux intemporels, dans une harmonie parfaite. Ce final grandiose, mêlant tradition et modernité, offre un moment de communion émouvant entre les chanteuses et leur public.

Un succès signé Alliche Event et Harissa Music

Cette soirée, qui restera gravée dans les mémoires, a été rendue possible grâce à l’implication et au professionnalisme des organisateurs, Allich Event et Harissa Music . Leur sens du détail et leur engagement pour promouvoir la culture kabyle ont permis de créer un événement à la hauteur des attentes.

Le concert de Yennayer 2975 au Zénith de Paris a été bien plus qu’une simple célébration musicale. C’était un hommage vibrant à la femme kabyle, un rappel de son rôle central dans la préservation des traditions, et une démonstration éclatante de la richesse de la culture kabyle. Un événement qui, sans nul doute, marquera l’histoire.