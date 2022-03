Un trio algérien en finale de la coupe de France

Le résultat de la première demi-finale de la coupe de France est connu, c’est l’équipe de l’OGC Nice qui animera la finale au Stade de France dans la banlieue parisienne de Sait-Denis. Les joueurs de l’équipe d’Algérie seront attendus pour cette finale qui sera leur première occasion pour remporter ce titre. En effet, l’équipe de la ville du sud de la France, OGC Nice, qui compte dans son effectif 3 joueurs algériens a réussi à dépasser le piège du petit poucet pensionnaire de la nationale 2 française.

Nice a battu l’équipe du FC Versailles sur le score de 2-0. Deux Fennecs ont pris part de cette victoire, Andy Delort et Hichem Boudaoui faisaient partie de l’équipe victorieuse qui attendra le match de la soirée entre Monaco et Nantes pour connaître leurs adversaires en finale. Ce dernier se jouera le 08 mai prochain. Il convient de rappeler que Youcef Atal n’a pas participé à cette victoire en raison de sa blessure.

Les aiglons niçois se sont qualifié grâce à un binational des grandes soirées. Il s’agit d’Amine Gouiri, international espoir français et joueur formé à Lyon a porté son équipe très haut en inscrivant un but et en délivrant une passe décisive après un enchaînement qui fait penser à un certain Zinédine Zidane. Les hommes de Christophe Galtier croient en leur chance et voient ce trophée plus proche que jamais puisqu’ils ont fait l’exploit d’éliminer, lors du tour précédant, le détenteur du record de la compétition et l’équipe qui ravale tout en France, le Paris Saint-Germain de Mbappé, Neymar et Messi.

L’historique des joueurs algériens en coupe de France

La coupe de France est une compétition qui réussit généralement bien aux joueurs algériens. En 1968, Rachid Makhloufi a remporté cette coupe avec son équipe de l’époque AS Saint-Étienne, une victoire qui créa la sensation en France métropolitaine. L’autre joueur algérien qui a soulevé ce trophée n’est d’autre que le célèbre Mustapha Dahleb. L’ailier du PSG a touché au Graal à deux reprises en 1982 et en 1983. La dernière victoire des en date des Algériens en coupe de France est celle du duo Bensebaini-Zeffane en 2019.

Les deux joueurs évoluaient avec la formation bretonne du Stade Rennais. Les deux internationaux algériens ont détrôné le club de la capitale française en remportant la finale après une séance stressante de tirs au but (6-5) après que les deux équipes n’ont pas réussi à se départager et ont fini le match sur le score de 2-2. Pour la 105ᵉ édition de cette coupe de France, les joueurs algériens de Nice devraient s’inspirer des victoires de leurs compatriotes pour rajouter un autre titre à leur palmarès.