Un trésor de 30 milliards récupéré: un gang de trafic de pierres précieuses tombe à Alger

Les éléments de la sureté nationale, relevant de la wilaya d’Alger, ont démantelé, au courant de cette semaine, un réseau criminel de trafiquants de pierres et de métaux précieux. L’opération a permis de saisir une marchandise d’une valeur estimée à hauteur de 30 milliards de centimes.

Le réseau criminel composé de quatre personnes, dont un ressortissant étranger, exerce dans le trafic international des métaux et des pierres précieuses et d’autres objets de valeurs antiques.

Un réseau criminel de trafiquants de pierres précieuses démantelé à Alger

L’enquête menée par les services judiciaires a permis d’identifier les suspects et de mener une perquisition de leurs domiciles pour enfin les arrêter en flagrant délit. Par ailleurs, cette opération a permis aux éléments de la sureté nationale de mettre la main sur un trésor d’une valeur estimée à hauteur de 30 milliards de centimes.

Cette saisie comprend une collection de pierres précieuses de différentes formes et tailles, des métaux précieux, une quantité d’or et de diamants. À cette saisie, s’ajoutent des anciennes pièces de monnaies et des statuettes antiques, en plus d’un dispositif et d’un matériel de détection des pierres précieuses.

Par ailleurs, le démantèlement de ce réseau criminel a permis de mettre la main sur la somme de 293 millions de dinars, en liquides. Les membres de ce gang ont été présentés devant les services judiciaires, territorialement compétents, pour blanchiment d’argent, mais aussi pour trafic d’objets antiques.

