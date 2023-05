Un trésor archéologique romain saisi chez des contrebandiers à Tébessa

Le patrimoine archéologique de l’Algérie est convoité par les contrebandiers. La douane algérienne combat par de nombreuses mesures le trafic d’artefacts et d’objets anciens hors des frontières. Pour cela, elle travaille en collaboration avec les éléments de la sureté nationale.

La police de la wilaya de Tébessa a justement réussi à récupérer une importante quantité de pièces de monnaie anciennes qui étaient destinées à la contrebande. Deux individus ont été arrêtés et condamnés dans le cadre de l’affaire.

Des pièces de monnaie datant de 2000 ans destinées à la contrebande saisies à Tébessa

Les éléments de la police ont eu vent d’une personne en possession d’une grande quantité de pièces de monnaie ancienne dans la ville de Chréa. Une brigade s’est alors déplacée sur place pour perquisitionner le domicile familial du suspect. Cette intervention a abouti à l’arrestation du premier coupable et à la saisie de 2 300 pièces de monnaie ancienne.

L’expertise opérée par des spécialistes de la Direction de la culture de la wilaya a confirmé qu’il s’agissait de pièces de monnaie authentiques, remontant au 4ᵉ siècle de notre ère, soit à l’époque romaine. Cette découverte relève donc d’une importance capitale pour le patrimoine historique de la région.

L’enquête a également révélé l’implication d’une deuxième personne, qui a été arrêtée peu après. Les deux individus ont été présentés, pour comparution immédiate, devant le tribunal qui les a condamnés à 12 mois de prison ferme et à une amende d’un million de dinars pour chacun.

Contrebande de pièces de monnaies anciennes, un commerce de plus en plus populaire en Algérie

Ce n’est pas la première fois qu’une affaire de trafic de pièces anciennes fait la une des journaux en Algérie. En mars dernier, les autorités de la commune de Timgad, à Batna, ont saisi 21 pièces datées de l’époque romaine chez un individu. Le suspect s’apprêtait à vendre les pièces au marché noir quand il a été appréhendé.

L’homme, âge de 38 ans, a été arrêté un peu plus loin, à Tazoult, avec en sa possession le lot de pièces anciennes. Il a été traduit devant le parquet local pour contrebande d’antiquités.

La découverte de ces pièces de monnaie anciennes est une occasion pour les autorités de valoriser le patrimoine historique de la région. Cette trouvaille doit être présentée au public pour montrer toute la richesse historique de la région. Le tourisme culturel peut être boosté grâce à cette prise et des mesures doivent être prises pour protéger ce patrimoine.

Les douaniers algériens déclarent la guerre aux contrebandiers d’objets archéologiques

Grâce à l’intervention des éléments de douane, l’opération de lutte contre la contrebande lancée par le Gouvernement est considérée comme une grande réussite. Les autorités luttent depuis quelques années contre les trafiquants et revendeurs, qui tentent de faire sortir illégalement des antiquités du pays. Les douaniers algériens sont ainsi parvenus à protéger une partie conséquente du patrimoine historique du pays entre 2018 et 2023.

Ainsi, plus de 1 000 artefacts et pièces d’antiquités ont été saisis pendant cette période. Des pièces de monnaies, des récipients, des mosaïques ottomanes, des épées, des pistolets artisanaux et bien d’autres objets constituent le lot intercepté par les autorités.