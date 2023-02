Un transfert illicite de 85 000 euros déjoué à l’aéroport d’Alger

Les efforts fournis par les éléments de la police des frontières, mais aussi la vigilance des services de la douane, au niveau des aéroports algériens, ne dissuadent pas certains voyageurs de procéder à de nouvelles tentatives de transfert illicite de capitaux.

Dernièrement, les éléments de la PAF au niveau de l’aéroport d’Alger ont procédé à la saisie de près de 800 000 euros sur un ressortissant espagnol. Qui tentait de faire passer cette somme, illicitement, sur le territoire national. Par ailleurs, la douane au niveau de la même enceinte aéroportuaire a également procédé à une nouvelle saisie.

Transfert illicite de devises : 85 000 euros saisis sur deux voyageurs à l’aéroport d’Alger

Dans ce sillage, la direction générale de la sureté nationale a fait part, dans un communiqué publié le 31 janvier dernier, de la saisie de 85 000 euros, sur deux passagers au niveau de l’aéroport international d’Alger. Et ce dans deux opérations distinctes, au cours de cette semaine.

Lors de la première, la PAF a réussi à maitre la main sur la somme totale de 55 000 euros sur un voyageur qui s’apprête à prendre son avion vers Barcelone, en Espagne. La deuxième somme saisie, au niveau du même aéroport, s’élèvent à hauteur de 30 000 euros, retrouvée sur un autre voyageur à destination d’Istanbul en Turquie.

Ces deux voyageurs ont été arrêtés. Et ce, conformément à la réglementation régissant le transfert des capitaux depuis et vers le territoire national. Ils devront répondre, aux faits retenus contre eux, devant la justice, les prochains jours.

Pour rappel, en plus des sommes importantes de devises, la police des frontières au niveau de l’aéroport d’Alger ont enregistré toutes sortes de saisie, au cours des derniers mois. En effet, dans un reportage sur la chaîne EL Bilad, les éléments de la douane au niveau de l’aéroport international d’Alger ont exposé certaines des saisies insolites découvertes dans les bagages de certains voyageurs. Parmi celles-ci, on compte des sabres, des caméras de surveillances, des Talkies Walkies, d’importantes quantités de maquillage et de parfums, des ampoules pour voitures…

