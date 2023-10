Un trafiquant de drogue arrêté en flagrant délit à l’entrée de l’aéroport d’Alger

Malgré les efforts des éléments de la police des frontières aux aéroports algériens, certains voyageurs continuent d’enfreindre la loi qui régit le transfert de capitaux et de marchandises depuis et vers le territoire national. La plus récente saisie qui intervient suite à ces efforts a eu lieu il y a seulement quelques jours.

En effet, les éléments de la police judiciaire de Bab Ezzouar, dont dépend l’aéroport d’Alger, ont procédé à l’arrestation d’un quadragénaire, accusé de trafic de drogue.

Aéroport d’Alger : un quadragénaire arrêté en possession de drogue

L’homme âgé de 44 ans a été arrêté en flagrant délit, en possession d’une quantité de drogue, dans ce cas de la cocaïne. Cette arrestation est le fruit d’une opération menée par la brigade de lutte contre les stupéfiants qui ont été notifiés de l’activité suspecte de ce quadragénaire.

Selon les informations de la direction générale de la sureté nationale, le mis en cause exerçait son activité auprès de l’aéroport d’Alger. D’ailleurs, il a été repéré dans son véhicule et arrêté à l’entrée de l’aéroport en question alors qu’il s’apprêtait à prendre l’avion.

Suite à une fouille du suspect, les enquêteurs ont réussi à mettre la main sur deux sachets de cocaïne, ainsi qu’une balance d’une extrême précision, qui lui servait pour la pesée de sa drogue. Accusé de possession, de commerce, de trafic et de transport de drogues dures, notamment de la cocaïne, l’homme en question a été présenté devant la justice pour répondre à ces chefs d’accusation.

