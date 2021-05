Tebessa : Un toxicomane attaque une pharmacie et incendie le local

Une vidéo extrêmement choquante a été publiée, mardi 25 mai dernier, par le compte Twitter “santé news” montrant un toxicomane s’attaquant à une pharmacienne d’officine, car cette dernière a refusé de lui vendre des pilules hallucinogènes dans la ville de Tebessa.

En effet, des citoyens indignés se sont partagés sur les réseaux sociaux, mardi soir, la vidéo dans laquelle on voit un toxicomane mettant le feu à une pharmacie.

Selon la page Facebook « santé news », le toxicomane a commis cet acte odieux après que la pharmacienne ait refusé d’accepter son ordonnance qu’elle a estimé invalide.

La vidéo largement diffusée sur la toile, montre le jeune homme frustré par ce refus, jeter une substance incendiaire par-dessus le comptoir où se trouvait la jeune femme. Laissant apparaître une seconde plus tard de grandes flammes terrorisant la pharmacienne qui a tenté de s’en abriter.

Le toxicomane a incendié le local en y jetant une substance incendiaire

L’opinion publique a dénoncé cet acte criminel et a exigé des autorités compétentes la prise en charge de cette affaire, mais également que les zones résidentielles soient nettoyées de tous les délinquants, car ils représentent un danger public en particulier pour les gérants de pharmacies.

D’après les internautes, “si les sanctions à l’encontre de ces individus étaient durcies, ces attaques criminelles seraient moins fréquentes et nous n’aurons plus à être les témoins d’acte aussi barbares”.

D’autres ont pointé du doigt la récurrence d’accidents de cette nature qui touche notre société, et ont déploré l’inaction des autorités compétente, et ont pointé du doigt, l’insécurité que vivent les femmes dans le domaine du travail, nous rappelant les nombreuses agressions contre les femmes enseignantes de Bordj Badji Mokhtar et de Biskra qui ont récemment été les cibles d’agressions.