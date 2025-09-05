Un spectaculaire éclipse lunaire totale visible en Algérie ce dimanche

L’Algérie s’apprête à vivre, ce dimanche soir, un phénomène astronomique exceptionnel : une éclipse totale de Lune. L’événement sera observable dans plusieurs régions du monde, mais en Algérie, les passionnés d’astronomie ne pourront suivre que la seconde partie du spectacle, au moment où la Lune apparaîtra déjà totalement éclipsée à l’horizon est.

Selon les données astronomiques, le Soleil se couchera à 19 h 07 (heure locale). Simultanément, la Lune se lèvera du côté est en plein cœur de l’éclipse totale. À ce moment, elle baignera dans l’ombre de la Terre et affichera une teinte rougeâtre saisissante. Le maximum du phénomène sera atteint à 19h11min49s. La couleur rouge de la lune sera particulièrement remarquable.

🟢 À LIRE AUSSI : Prévisions météo en Algérie : le temps qu’il fera ce jeudi 4 septembre !

L’éclipse lunaire en Algérie : un spectacle à ne pas manquer

La sortie progressive de l’ombre commencera à 19h52min53s, alors que la Lune se trouvera encore relativement basse, à seulement 9° au-dessus de l’horizon. Puis, à 20h56min32s, elle quittera totalement l’ombre terrestre pour entrer dans la phase de pénombre, laquelle s’achèvera à 21h55min06s, marquant la fin de l’éclipse. L’observation de ce phénomène céleste est une occasion unique pour les Algériens.

Observer une éclipse lunaire est une expérience enrichissante, que ce soit pour les astronomes amateurs ou les simples curieux. N’oubliez pas de régler vos alarmes pour ne pas manquer ce spectacle unique en son genre. Il est important de choisir un lieu d’observation avec une vue dégagée sur l’horizon est.

🟢 À LIRE AUSSI : Début de l’automne météorologique : quel temps fera-t-il en Algérie ce lundi 1ᵉʳ septembre ?

Pourquoi la Lune devient rouge lors d’une éclipse ?

Durant une éclipse totale, la Terre s’interpose entre le Soleil et la Lune, bloquant la lumière directe. Mais son atmosphère agit comme un filtre : elle diffuse les rayons bleus et laisse passer les rouges, qui se réfractent et se projettent sur la surface lunaire.

C’est ce phénomène qui donne à la Lune cette couleur rouge cuivré, souvent surnommée “Lune de sang”. Ce spectacle est visible sans danger à l’oeil nu.

Observer l’éclipse en toute sécurité

Bonne nouvelle : l’éclipse lunaire est parfaitement observable à l’œil nu et sans aucun risque, contrairement aux éclipses solaires. Pour une expérience optimale, il est conseillé de choisir un lieu dégagé offrant une vue claire sur l’horizon est dès le coucher du Soleil.

L’utilisation de jumelles ou de petits télescopes permet néanmoins d’apprécier davantage les nuances de couleur et les contrastes lumineux sur le disque lunaire. Profitez de ce moment rare et spectaculaire pour admirer la beauté de l’univers.

Rare et spectaculaire, ce rendez-vous céleste rappelle la beauté et la précision des phénomènes astronomiques. Que l’on soit passionné de sciences ou simple curieux, il suffira de lever les yeux au ciel ce dimanche soir pour admirer la Lune vêtue de son manteau rougeoyant.

🟢 À LIRE AUSSI : Balade architecturale à Alger : de l’ottoman au colonial, un voyage dans le temps