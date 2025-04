Un spectacle céleste à ne pas manquer : la Lune s’alignera avec quatre planètes ce 25 avril

Un magnifique alignement céleste réunira quatre planètes, notamment Saturne, Neptune, Vénus et Mercure, avec la Lune, pour donner rendez-vous à un spectacle astronomique qui illuminera le ciel ce vendredi 25 avril 2025.

Le centre de recherches en astronomie, astrophysique et géophysique revient dans un communiqué, pour donner rendez-vous aux passionnés du ciel, ce vendredi 25 avril, pour observer un nouveau phénomène astronomique.

Quatre planètes s’aligneront avec la Lune dans le ciel ce vendredi 25 avril

Le vendredi 25 avril 2025, aux environs de 5 h 30, un alignement planétaire de Saturne, Neptune, Vénus et Mercure avec la Lune illuminera le ciel de l’est, à 15 degrés au-dessus de l’horizon, juste avant l’aube, informe le CRAAG dans son nouveau communiqué, mis en ligne en ce jeudi.

Ce rendez-vous offre une opportunité unique d’observer, à l’œil nu, simultanément Mercure, Vénus et Saturne aux côtés d’un croissant lunaire décroissant. Cependant, un petit télescope sera nécessaire pour observer Neptune, invisible à l’œil nu.

Par ailleurs, lors de cet alignement, la Lune se situera approximativement à 2 degrés de Saturne, de 2.2 degrés de Neptune, de 3 degrés de Vénus et de 10 degrés de Mercure. Pour profiter pleinement de ce spectacle céleste, le CRAAG recommande de s’éloigner des sources lumineuses.

Pour le passionné disposant de jumelles ou de télescopes, le spectacle promet encore plus de détails : les anneaux de Saturne, l’éclat de Vénus et la finesse de la Lune. « C’est aussi une belle occasion de partager ce moment avec vos proches et d’en apprendre davantage sur le ciel« , indique le CRAAG.



Le ciel algérien témoin d’une pluie d’étoiles filantes

Les passionnés du ciel ont eu rendez-vous mardi dernier avec un autre événement astronomique qui a illuminé le ciel algérien dans la nuit du 21 au 22 avril dernier. Les couches tard ont eu l’occasion d’admirer une pluie d’étoiles filantes, appelées les Lyrides.

Cette pluie d’étoiles filantes tire son nom de la constellation de Lyre, d’où les météores semblent provenir. Le point d’origine apparent se situe près de Véga, une étoile brillante visible à environ 60 degrés au-dessus de l’horizon est. Les Lyrides sont un phénomène astronomique ancien, mentionné même dans des archives chinoises vieilles de 2700 ans.

