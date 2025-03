Un spectacle astronomique en Algérie : une éclipse solaire partielle attendue demain

Demain, samedi, les Algériens auront l’occasion d’observer un phénomène astronomique rare : une éclipse solaire partielle. Ce phénomène se produit lorsque la Lune passe entre la Terre et le Soleil, occultant partiellement la lumière solaire et projetant son ombre sur une partie de la surface terrestre. Contrairement à une éclipse totale, où le Soleil disparaît complètement derrière la Lune, une éclipse partielle laisse une portion du disque solaire visible.

Cet événement ne se limitera pas à l’Algérie. Il sera également visible dans plusieurs régions du monde, notamment en Europe de l’Ouest, au Royaume-Uni, en Islande, au Groenland et au Canada. C’est dans le nord du Canada que l’éclipse atteindra son maximum, avec une occultation de 93,76 % du disque solaire.

En Algérie, le pourcentage d’occultation variera en fonction des localités. À Alger, l’éclipse atteindra son apogée à 11h41 avec un taux d’obscuration de 14,6 %. À Oran, elle culminera à 19,4 % à 11h34, tandis qu’à Tindouf, l’occultation atteindra 19,6 % à 11h10. La ville de Ghazaouet connaîtra le taux d’obscuration le plus élevé du pays, avec 20,6 % à 11h31. Cette éclipse sera donc observable sur l’ensemble du territoire national, bien que son intensité soit relativement modérée.

Comment suivre l’éclipse solaire du 29 mars 2025 en ligne et en direct ?

Le samedi 29 mars 2025, une éclipse solaire partielle offrira un spectacle astronomique fascinant. Ce phénomène se produit lorsque la Lune passe entre la Terre et le Soleil, occultant partiellement la lumière solaire.

Bien que l’éclipse ne soit visible que partiellement dans certaines régions du monde, il sera possible de l’observer en ligne grâce à plusieurs diffusions en direct. L’Observatoire royal de Greenwich (Royaume-Uni) proposera une retransmission en temps réel, permettant de suivre l’évolution du phénomène avec des explications d’experts.

De son côté, la chaîne YouTube Time and Date débutera également sa couverture en direct un peu plus tôt, offrant ainsi aux passionnés d’astronomie une occasion unique d’admirer ce spectacle céleste où qu’ils se trouvent. Ces diffusions permettront non seulement d’observer l’éclipse en toute sécurité, mais aussi de mieux comprendre les mécanismes astronomiques qui régissent ces événements rares et spectaculaires. Que vous soyez un amateur d’astronomie ou simplement curieux de découvrir ce phénomène, cette éclipse solaire partielle sera un moment à ne pas manquer.

Les prochaines éclipses attendues en Algérie

Si cette éclipse partielle de 2025 reste un événement d’intérêt pour les amateurs d’astronomie, les Algériens pourront assister à des phénomènes encore plus spectaculaires dans les prochaines années. En effet, une autre éclipse solaire partielle aura lieu le 12 août 2026. Elle se distinguera par une obscuration de 98 % à Alger, un taux bien plus élevé que celui prévu pour demain.

Cependant, l’événement le plus marquant sera l’éclipse totale du 2 août 2027. Ce jour-là, l’Algérie connaîtra une obscuration complète du Soleil dans plusieurs régions, notamment dans le nord du pays. L’obscurité durera plus de 5 minutes et 30 secondes, un spectacle rare et fascinant pour les observateurs. Une éclipse totale est un phénomène exceptionnel qui transforme le jour en nuit pendant quelques instants, permettant d’observer la couronne solaire, invisible en temps normal. Les astronomes et scientifiques du monde entier prévoient déjà de se rendre en Algérie pour assister à ce phénomène rare.

Observer une éclipse solaire sans protection peut être extrêmement dangereux pour la vue. Regarder directement le Soleil, même lorsqu’il est partiellement caché par la Lune, peut causer des dommages irréversibles à la rétine. Afin de profiter de cet événement en toute sécurité, il est impératif d’utiliser des lunettes spéciales conçues pour l’observation des éclipses, qui filtrent les rayons nocifs.

Il est fortement déconseillé d’utiliser des lunettes de soleil ordinaires, des filtres artisanaux ou des verres fumés, qui ne protègent pas suffisamment contre l’intensité lumineuse du Soleil. Les astronomes recommandent également l’usage de télescopes équipés de filtres solaires homologués pour une observation plus détaillée.