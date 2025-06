Un spectacle astronomique attendu ce vendredi soir en Algérie

Les passionnés d’astronomie auront droit à un rendez-vous céleste exceptionnel ce vendredi soir. Le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG) annonce un phénomène rare et observable à l’œil nu : un rapprochement spectaculaire entre la Lune et la planète Mercure.

Dans un communiqué officiel publié ce vendredi, le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG) a annoncé un événement astronomique notable. À partir de 20h30, peu après le coucher du soleil, les habitants de l’Algérie pourront observer à l’œil nu un rapprochement impressionnant entre le croissant lunaire et la planète Mercure, en direction de l’ouest.

Ce phénomène, connu sous le nom de “conjonction apparente” ou “rapprochement céleste”, offre un spectacle saisissant pour les amateurs comme pour les curieux du ciel. Le croissant de la Lune et la planète la plus proche du Soleil se trouveront alors à une distance angulaire d’environ 2,5 degrés seulement, mesurée de centre à centre. Une telle proximité rendra l’observation particulièrement facile, à condition que le ciel soit dégagé.

Le CRAAG précise que les deux astres seront visibles à une hauteur d’environ 18 degrés au-dessus de l’horizon ouest, ce qui les placera dans une position idéale pour une observation rapide juste après le crépuscule.

Une occasion rare d’observer Mercure à l’œil nu

Mercure est souvent considérée comme l’une des planètes les plus difficiles à observer à l’œil nu, en raison de sa proximité avec le Soleil qui la rend rarement visible dans un ciel sombre. Elle n’apparaît généralement qu’au lever ou au coucher du Soleil, durant de brèves fenêtres temporelles.

Le phénomène de ce soir constitue donc une opportunité exceptionnelle d’observer Mercure sans télescope. Grâce à la lumière réfléchie par le mince croissant lunaire, les observateurs pourront facilement repérer la petite planète brillante juste à côté de la Lune.

Les passionnés d’astronomie sont invités à s’éloigner des lumières urbaines pour profiter pleinement de ce spectacle. Un horizon dégagé vers l’ouest est recommandé pour une vision optimale. Aucune instrumentation n’est requise, mais des jumelles peuvent offrir une vue encore plus détaillée du rapprochement.

Une fenêtre brève mais spectaculaire

Le rapprochement entre la Lune et Mercure sera visible pendant environ une trentaine de minutes, avant que les deux astres ne disparaissent progressivement sous l’horizon. Il est donc conseillé aux observateurs d’être prêts dès 20h30 précises, heure locale.

Ce genre de phénomène, bien que prévisible, reste rare à cette intensité et à cette clarté d’observation, surtout à une période de l’année où le ciel est souvent dégagé. Pour les férus d’astronomie comme pour les simples curieux, ce vendredi soir s’annonce comme une belle occasion de lever les yeux au ciel.

À travers l’annonce de ce phénomène, le CRAAG souhaite aussi promouvoir la culture astronomique auprès du grand public. De tels événements sont régulièrement suivis par les clubs d’astronomie, les établissements scolaires et les universités, dans une logique de vulgarisation scientifique.

Les Algériens sont donc invités à profiter de ce moment unique pour reconnecter avec le ciel et redécouvrir les merveilles de notre système solaire, à travers un spectacle naturel aussi simple qu’émouvant.