Un souffle de modernité pour Alger : les grands projets dévoilés (transport, urbanisme…)

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a récemment mis en lumière une vision ambitieuse pour la modernisation et le développement de la capitale, Alger. Lors d’une réunion à l’occasion d’une présentation sur la stratégie de transformation de la ville, qui s’est tenu ce lundi 16 décembre 2024, au Palais de la Culture Moufdi-Zakaria, il a levé le voile sur de nombreuses initiatives.

Ces projets couvrent plusieurs secteurs clés, allant de la réhabilitation du patrimoine (comme la Casbah) à l’amélioration des infrastructures modernes. Visant de faire d’Alger un pôle de rayonnement régional, ainsi que d’offrir à ses habitants un cadre urbain moderne et durable.

À travers cette série d’initiatives, Tebboune cherche à répondre à des enjeux à la fois historiques et contemporains, en donnant une nouvelle impulsion à l’urbanisme, à l’écologie, au transport, ainsi qu’au secteur touristique de la ville. Dans cet article, explorons en détails les différents plans de développement prévu dans le cadre de la stratégie de modernisation d’Alger.

Plan blanc : aménagement urbain et réhabilitation des anciennes bâtisses

En effet, le chef d’État a insisté sur l’importance de préserver l’identité historique et architecturale de la Casbah. « La Casbah représente l’âme et le socle de la capitale, du pays et ses monuments appartiennent à tous les Algériens », a-t-il affirmé.

Pour cela, les autorités s’attèleront de la réhabilitation des anciennes habitations, ainsi que la modernisation de l’urbanisme à Alger. Voici les principales interventions prévues :

Rénovation des bâtisses de Riadh El-Feth : amélioration des services offerts aux familles ;

: amélioration des services offerts aux familles ; Protection du patrimoine architectural de la capitale : préservation des monuments historiques et réhabilitation des infrastructures anciennes ;

: préservation des monuments historiques et réhabilitation des infrastructures anciennes ; Réaménagement des zones anciennes d’Alger : cela permettra de soutenir les activités touristiques, culturelles et artistiques ;

Plan vert : restauration des espaces verts et développements des infrastructures écologiques

Le développement durable figure également au cœur de cette initiative. Des directives claires ont été émises par le président de la République afin de créer un équilibre urbanisme/ espaces verts. Voici les mesures qui seront prises dans le plan vert pour offrir aux habitants de la capitale un cadre de vie agréable :

Restauration des espaces verts : création et entretien de parcs et jardins de la ville d’Alger pour améliorer la qualité de vie des habitants ;

: création et entretien de parcs et jardins de la ville d’Alger pour améliorer la qualité de vie des habitants ; Lutte contre la pollution : mise en place de stratégies pour réduire la pollution de l’air et de l’eau. Ainsi que la gestion des déchets ;

: mise en place de stratégies pour réduire la pollution de l’air et de l’eau. Ainsi que la gestion des déchets ; Développement des infrastructures écologiques : mise en place de systèmes d’irrigation écologiques, utilisation d’énergie renouvelable et construction de bâtiments écologiques.

: mise en place de systèmes d’irrigation écologiques, utilisation d’énergie renouvelable et construction de bâtiments écologiques. Protection des zones naturelles : préservation des zones écologiques sensibles autour d’Alger et développement d’initiatives pour conserver la biodiversité ;

Plan jaune : amélioration du réseau de transport à Alger

Par ailleurs, Alger est confrontée à des problèmes de circulation récurrents. Avec des embouteillages qui paralysent quotidiennement les principaux axes routiers. Pour répondre à ce défi majeur, le gouvernement prévoit d’améliorer l’infrastructure de transport. Et ce à travers cette série de mesures :

Création de nouveaux axes de transport : pour désengorger les zones saturées, l’état prévoit de construire de nouvelles voies rapides ;

: pour désengorger les zones saturées, l’état prévoit de construire de nouvelles voies rapides ; Amélioration des infrastructures routières : réaménagement des routes principales et secondaires pour une meilleure accessibilité ;

: réaménagement des routes principales et secondaires pour une meilleure accessibilité ; Développement du réseau de transport public : extension et modernisation des lignes de tramway, métro et bus. Ainsi que la mise en place d’autres systèmes de transport en commun ;

: extension et modernisation des lignes de tramway, métro et bus. Ainsi que la mise en place d’autres systèmes de transport en commun ; Amélioration de la circulation routière : garantir une meilleure gestion du trafic urbain pour réduire les embouteillages et optimisation ;

Plan bleu : réhabilitation du port d’Alger et aménagement du littoral

Le port d’Alger est au cœur des priorités dans cette initiative. Le ministre des Transports, Saïd Sayoud a mis en place une feuille de route claire, visant à réaménager la façade maritime.

En outre, des directives supplémentaires ont été énoncées, pour reconnecter la ville d’Alger à la méditerranée, que voici :

Réhabilitation des ports : modernisation des infrastructures portuaires pour encourager le tourisme maritime et les activités commerciales ;

: modernisation des infrastructures portuaires pour encourager le tourisme maritime et les activités commerciales ; Création de zones récréatives en bord de mer : construction de promenades, espaces publics, et infrastructures touristiques le long du littoral ;

: construction de promenades, espaces publics, et infrastructures touristiques le long du littoral ; Aménagement du littoral : réhabilitation des plages et des quais pour les rendre accessibles au public ;

: réhabilitation des plages et des quais pour les rendre accessibles au public ; Protection du littoral : mise en place de mesures pour protéger le littoral des érosions et de la pollution ;

En somme, sous l’impulsion du président Abdelmadjid Tebboune, et à travers une série de projets, la ville d’Alger s’apprête à entamer une transformation majeure.