Un sexagénaire meurt abandonné dans la cour du CHU de Béni Messous : La direction réagit

Le Centre Hospitalo-Universitaire (CHU) de Béni Messous à Alger est secoué par le décès tragique d’un homme de 63 ans, survenu dans des circonstances qui ont provoqué une vive émotion et une large indignation sur les réseaux sociaux. L’incident, relayé par une vidéo poignante diffusée par la sœur du défunt, a poussé la direction de l’hôpital à ouvrir une enquête interne immédiate.

L’affaire a éclaté suite à la diffusion d’une vidéo accablante. On y voit « A.H. », 63 ans, allongé dans la cour extérieure de l’hôpital, son corps recouvert d’un drap.

Sa sœur, auteure de la vidéo, accuse le personnel médical de négligence et de non-assistance à personne en danger, affirmant qu’aucune prise en charge n’a été assurée malgré l’état critique de son frère. Elle dénonce notamment un refus de le mettre sous oxygène, malgré ses multiples sollicitations.

Cette vidéo est rapidement devenue virale, suscitant une onde de choc parmi les internautes et ravivant le débat sur la qualité des soins et l’éthique professionnelle dans certains établissements de santé.

Le CHU Béni Messous réagit et ouvre une enquête

Face à l’ampleur de la polémique, la direction du CHU de Béni Messous a réagi. Dans un communiqué publié ce mardi 29 juillet 2025, elle a exprimé ses « profonds regrets » et présenté ses condoléances à la famille de la victime. Surtout, elle a annoncé l’ouverture d’une enquête interne approfondie.

L’objectif est clair : « déterminer les circonstances exactes de ce drame et établir les responsabilités, en vue de prendre les mesures disciplinaires nécessaires à l’encontre de toute personne ayant failli à son devoir ou impliquée dans cette affaire ».

Le directeur général de l’hôpital a également assuré que l’établissement s’engage à respecter la dignité des malades et leurs droits, et qu’il veillera à l’amélioration constante de la qualité de la prise en charge, tout en luttant fermement contre tout comportement non conforme à l’éthique professionnelle.

Si la direction du CHU de Béni Messous qualifie cet événement d’« incident isolé », elle reconnaît néanmoins l’importance de faire toute la lumière sur ce qui s’est passé. Elle a d’ailleurs promis de rendre publiques les conclusions de l’enquête menée.

Cependant, elle a également tenu à souligner que ce drame ne saurait « remettre en cause les efforts considérables déployés par les équipes du centre hospitalo-universitaire pour assurer la prise en charge des patients » et les sacrifices consentis par le personnel médical.

L’opinion publique attend désormais les résultats de cette enquête, espérant que toute la vérité sera faite et que des mesures concrètes seront prises pour éviter qu’un tel drame ne se reproduise.