Un séisme de magnitude 5.8 a frappé plusieurs régions en Algérie

Hier soir, dimanche 17 août, la wilaya de Tébessa a été secouée par un tremblement de terre mesuré à 5,8 sur l’échelle de Richter.

L’événement s’est produit à 20h11, avec un épicentre localisé à 10 km au sud-est de Negrine, selon un communiqué du Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG). De plus, la secousse a été ressenti dans plusieurs régions environnantes.

Immédiatement après le séisme principal, une réplique de magnitude 4,8 a été enregistrée à 26 km au sud-est de Negrine, près de la frontière tunisienne, indiquant une activité sismique persistante dans cette zone frontalière.

La Protection civile rassure : aucun dégât constaté, aucune victime à déplorer

Les services de la Protection civile ont rapidement communiqué sur la situation. Précisant qu’« aucun dégât ni victime n’a été enregistré jusqu’à présent ». Les opérations d’identification et de reconnaissance se poursuivent afin de s’assurer de la sécurité des habitants et de l’état des infrastructures locales.

Selon le communiqué officiel, toutes les équipes restent mobilisées et surveillent de près les zones les plus proches de l’épicentre pour détecter d’éventuelles conséquences secondaires.

Séisme de mag 5,8 et réplique de 4.8 enregistrés à Tébessa et ses environs : une zone sensible près de la frontière tunisienne

L’épicentre situé près de Negrine rappelle que cette région de l’est algérien, frontalière avec la Tunisie, est régulièrement exposée à une activité sismique. Bien que le séisme de dimanche soir n’ait causé ni victimes ni dégâts matériels, les autorités locales et les experts restent vigilants face aux possibles répliques.

Tremblement de terre à Tébessa : points clés de l’événement :

Magnitude du séisme principal : 5,8 sur l’échelle de Richter

: 5,8 sur l’échelle de Richter Localisation : 10 km au sud-est de Negrine, wilaya de Tébessa

: 10 km au sud-est de Negrine, wilaya de Tébessa Réplique : magnitude 4,8 à 26 km au sud-est de Negrine

: magnitude 4,8 à 26 km au sud-est de Negrine Victimes et dégâts : aucun enregistré

: aucun enregistré Surveillance : opérations de reconnaissance et identification en cours par la Protection civile

La population de Tébessa et des environs est invitée à suivre les recommandations des autorités et à signaler toute situation d’urgence, en attendant que les services de protection achèvent leur évaluation.