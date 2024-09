Un scientifique algérien mène une biotech Suisse à un partenariat d’1 milliard de dollars

Haya Therapeutics, une start-up suisse fondée et dirigée par le docteur algérien Samir Ounzain, a récemment franchi une étape clé dans son parcours en signant un contrat important avec Eli Lilly, une entreprise pharmaceutique américaine de renom.

Ce partenariat a été annoncé début septembre, et sera centré sur le développement de nouveaux traitements innovants contre les maladies métaboliques et l’obésité.

Cela représente un accord à 1 milliard USD entre les deux sociétés qui s’apprêtent à entamer des travaux majeurs sur le “dark genome”.

Haya Therapeutics : une biotech à l’avant-garde des thérapies ARN

Située à Lausanne, en Suisse, la biotech Haya Therapeutics a été fondée en 2019 et s’est spécialisée dans l’élaboration de thérapies modulables reposant sur l’ARN.

Avec une plateforme de pointe, la société vise à élucider les mystères du génome régulateur. Ainsi, mettre sur le marché des solutions thérapeutiques novatrices contre plusieurs pathologies.

En effet, la collaboration de Haya Therapeutics et Eli Lilly s’installe dans une perspective ambitieuse, qui révolutionnera le secteur mondial des biotechnologies.

La start-up co-fondée par Samir Ounzain a fait ses preuves depuis quatre ans, et s’impose désormais comme un acteur phare dans son domaine. Par ailleurs, Haya Therapeutics a acquis une reconnaissance mondiale et se présentait comme la biotech la plus prometteuse de Suisse en 2023. En se positionnant en tête du TOP 100 Swiss Startup Award. Son accord avec le géant pharmaceutique américain Eli Lilly lui permettra de développer davantage ses capacités de recherche.

Samir Ounzain : un parcours scientifique d’excellence

Samir Ounzain est né en 1983 dans la région de Koléa et a passé sa jeunesse entre l’Algérie et le Royaume-Uni. Puis, avant de s’installer en Suisse. Ce scientifique algérien est un expert de la biochimie et la biologie moléculaire. Fort de 15 ans d’expérience, il a mis en œuvre son savoir au profit de la société Haya Therapeutics et du secteur biotechnologique.

Il a mené plusieurs travaux de recherches au Centre hospitalier universitaire vaudois. Qui lui ont permis de découvrir son potentiel dans l’étude du génome. En outre, avec son équipe, il ambitionne à travers sa collaboration avec Eli Lilly de créer des thérapies personnalisés. Ainsi, offrir des traitements ARN efficaces contre des maladies qui restent encore énigmatiques au sein de la communauté scientifique.

